BKM'den Organize İşler 2 Açıklaması Resmen Geldi

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin yapımcısı BKM, gelen eleştirilere kulak asmadı ve yaptıkları anlaşmadan gayet mutlu olduklarını belirtti.

Netflix'in Organize İşler 2'yi kendi platformuna, üstelik henüz 2 hafta olmuşken getirmesi büyük bir infial yarattı. Kimi kesim bu gelişmeyi olumlu bulurken, kimileri de sinema seyircisinin azalmasına ve film ekonomisine ciddi zararlar vereceğini düşünüyor.

Konuyla ilgili bugün Cem Yılmaz'dan da açıklamalar gelmiş ve son olarak Netflix'in Recep İvedik 6'ya talip olduğu söylenmişti. Bu iki habere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gelelim bu tartışmaların en ortasında yer alan BKM'nin açıklamasına. BKM, baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını resmen duyurdu. Ancak ilginç bir biçimde bunun tek filmlik bir anlaşma olduğunu ve diğer filmlerin sadece sinemalarda gösterime gireceği belirtildi.

İşte BKM'nin açıklaması:

"Sektörümüzde yaşanan bu krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi bir yere taşıyacağına eminiz. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacaktır.

İstanbul’a ait bir filmi dünya çapında milyonlarca izleyiciye sunmak kararımızın gelecekte Türk sinemasının da aynen Türk dizilerinde olduğu gibi dünya seyircisi ile buluşmasına önayak olacağına, ülkemizin ve Türk sinemasının tanıtımına büyük katkı sağlayacağına kalpten inanıyoruz. Ayrıca bu özel anlaşma ile filmimizi dünyanın her yerinde yaşayan sinema seyircisine ve yurttaşlarımıza izletme imkanı bulduğumuz için sevinçli ve gururluyuz.

Netflix ile yaptığımız anlaşma sadece Organize İşler Sazan Sarmalı filmimiz için geçerlidir ve diğer BKM filmleri yalnızca sinemalarda gösterime girecektir. Filmimizin gişe rakamları beklenen düzeyde devam ederken, ülkemizde ve dünyanın her yerinde yaşayan seyircilerimize gösterdikleri büyük ilgi için yürekten teşekkür ederiz."