Netflix, son bir yıllık verileri göz önünde bulundurarak Türkiye'nin en iyi ve en kötü internet servis sağlayıcısının hangileri olduğunu açıkladı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın servisi Netflix, Türkiye’deki internet servis sağlayıcılarını (ISS) bağlantı kalitesi ve bağlantı hızına göre sıraladı. Ispspeedindex.netflix.com web sitesi üzerinden kontrol edebileceğiniz listeye göre Türknet, en iyi internet hizmetini sunarken; Türk Telekom, en kötü hizmet veren ISS oldu.

Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasındaki veriler incelendiğinde Türknet, 3.45 Mbps olan ortalama internet hızını, 3.30 Mbps’e düşürmüş durumda. Yine de şirket, en iyi hizmeti sağlayan ISS olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl ikinci sırada yer alan Türksat Kablo ise altı şirketin bulunduğu listede 2 sıra birden geriledi.

Turkcell Superonline ve Vodafone, Türksat Kablo’yu geride bırakarak birer sıra yükseldiler. Ortalama internet hızını en fazla yükselten şirket olan Vodafone, son bir yılda ortalamasını 3.10 Mbps’ten 3.24 Mbps’e çıkarmış durumda. Şirketlerin son bir yıl içindeki internet hizmetlerine baktığımızda Vodafone hariç neredeyse tüm ISS’lerin düşüşte olduğu görülüyor.