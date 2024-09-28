Wall Street Journal'ın özel haberine göre Apple, OpenAI'ın yatırım turundaki görüşmelerinden çekildi. Yani Apple, OpenAI'a yatırım yapmaktan vazgeçti.

ChatGPT isimli yapay zekâ destekli sohbet botu ile yapay zekâyı hayatımıza entegre etmeyi başaran OpenAI, şu sıralar daha çok maddi meselelerle gündemde. Yapay zekâ modelini geliştirmek için ciddi bir paraya ihtiyaç duyan şirket, bir süre önce büyük bir yatırım turuna çıkmıştı. Bu yatırım turu, şirketin değerlemesini milyarlarca dolar etkileyecekti.

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre OpenAI'ın yatırım turundaki isimlerden bir tanesi de ABD merkezli teknoloji devi Apple'dı. Ancak Wall Street Journal'ın servis ettiği yeni bir habere göre bu durum, an itibarıyla değişmiş durumda. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre Apple, OpenAI'ın yatırım turu görüşmelerinden çekildi.

6 milyar dolarlık yatırım almayı planlıyordu

OpenAI, çıktığı yatırım turunda 6 milyar dolar toplamayı planlıyordu. Ancak Apple'ın çekilmesi ile bu rakam değişebilir. Önümüzdeki hafta tamamlanması planlanan yatırım turuyla ilgili yapılacak açıklamalar, bunların netleşmesini sağlayacak.

Bu arada; OpenAI'ın yatırım turunda Microsoft ile NVIDIA da bulunuyor. Apple'a rağmen bu firmaların görüşmelerden çekildiğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hatta Microsoft'un, zaten 13 milyar dolar yatırımı olan OpenAI'a 1 milyar dolar daha vereceği söyleniyor.