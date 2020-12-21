Yeni bir rapora göre iPhone üreticisi Apple, gelecek yılki teknolojik cihazları için TSMC'nin 5 nm üretim kapasitesinin %80'ini kapattı. Apple dışında Qualcomm, MediaTek, Broadcom ve diğer birkaç şirketin daha TSMC'nin 5 nm kapasitesinden yer ayırttığı biliniyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 13 serisini güçlendirmesi beklenen A15 Bionic yongası da dahil olmak üzere önümüzdeki yılki yonga ihtiyacında TSMC'ye güvenmeye devam edecek. Tayvanlı kaynaklardan gelen yeni bir rapor, teknoloji devinin gelecek yılki 5 nm yonga ihtiyacı nedeniyle TSMC'nin üretim bandının neredeyse tamamına el koyduğunu belirtiyor.

5 nm üretim bandından çıkan yongalar, önceki nesil işlemcilere kıyasla hem pil tüketimi hem de performans anlamında büyük artışlar sağlıyor. Bu yongalar, Apple'ın dışında birçok şirketin de hedefinde bulunuyor. Bu sebeple iPhone üreticisinin, TSMC'nin gelecek yılki 5 nm üretim kapasitesinin %80'ini kapattığı bildiriliyor.

Apple, gelecek yıl da TSMC'ye güvenmeye devam edecek:

Apple ile olan ilişkisini günden güne ilerleten ve şirketin en büyük tedarikçileri arasında bulunan Tayvanlı TSMC, 2021 yılının ilk çeyreğinde yeni bir tesis açacak. Bu tesisin açılmasıyla birlikte şirketin her ay yaklaşık 9 bin adet silikon devre levhası üretmesi bekleniyor. Apple dışında Qualcomm, MediaTek, Broadcom ve diğer birkaç şirket daha TSMC'nin 5 nm kapasitesinden yer ayırttı.

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek birkaç Apple ürünü, büyük olasılıkla TSMC'nin 5 nm teknolojisiyle üretilen yongalara sahip olacak. TSMC'nin farklı müşteriler için 5 nm, 5 nm+ ve gelişmiş 5 nm olmak üzere birkaç düğüm varyantı bulunuyor. Apple yongalarının hangi üretim sürecini kullanacağı henüz bilinmiyor.

Apple'ın gelecek yıl kullanması beklenen yongalar arasında; yeni iPad Pro serisi için A14Z Bionic, yeniden tasarlanan iMac için A14T yongası ve son olarak iPhone 13 serisi için A15 Bionic yongası yer alıyor.