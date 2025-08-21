Teknoloji şirketleri, geliştirdikleri özelliklerle yalnızca performansa değil, günlük yaşamda karşılaşılan zorluklara da çözüm sunabiliyor. Akıllı telefonlarda yer alan erişilebilirlik araçları, farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcıların teknolojiye daha rahat ulaşmasına yardımcı oluyor. Apple da hazırladığı yeni kısa filminde bu yaklaşımını Parkinson hastaları üzerinden gözler önüne seriyor.

Apple, “No Frame Missed” adını verdiği kısa filminde iPhone’daki Action Mode (aksiyon modu) özelliğini bambaşka bir açıdan ele alıyor. Normalde spor ya da hareketli çekimler için tanıtılan bu özellik, Parkinson hastaları için günlük yaşamda büyük bir kolaylık sağlıyor. Reklam filminde ise akıllı telefon teknolojisinin aslında hiç düşünmediğimiz anlarda bile hayatı nasıl kolaylaştırabileceğine dikkat çekiliyor.

iPhone 14 ile hayatımıza giren Action Mode, hareketli anlarda videoları sabitleyerek titremeyi minimuma indiriyor. Filmde de bu özellik, özellikle Parkinson nedeniyle ellerinde titreme yaşayan kullanıcıların anılarını bozulmadan kaydedebilmesine yardımcı olmasıyla öne çıkıyor.

Parkinson hastalarına etkisi

Öte yandan iPhone’un Voice Control özelliği sayesinde cihazı sadece sesli komutlarla kontrol etmek mümkün. Bu iki özellik bir araya geldiğinde, günlük hayatta video çekmek çok daha kolay ve erişilebilir bir hâl alıyor.

Filmde Brett Harvey, altı yıldır Parkinson ile yaşadığını ve 37 yaşında bu teşhisi aldığını anlatıyor. Ona eşlik eden Ellen Victoria ve Bette W. ise on yıldır hastalıkla yaşamlarını sürdürüyor. Videoda yer alan tüm görüntülerin Action Mode kullanılarak çekildiği de özellikle vurgulanıyor.

Apple, eğlence platformu Apple TV+ üzerinden de Parkinson’a dikkat çekiyor. “Shrinking” adlı dizide, Harrison Ford’un canlandırdığı karakter aracılığıyla Parkinson hastalığının gündelik yaşamdaki etkileri işleniyor. Önümüzdeki sezonda ise Parkinson ile uzun süredir mücadele eden Michael J. Fox’un diziye katılacağı kesinleşmiş durumda.