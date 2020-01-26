Apple, Patent Davasında 85 Milyon Dolar Cezaya Çarptırıldı

Apple, Kanadalı patent firması WiLan’a kablosuz bağlantı patentlerinde ihlalde bulunduğu gerekçesiyle 85 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Dava ABD’de San Diego’da görüldü.

Akıllı telefonlarda pek çok farklı bağlantı teknolojisi kullanılıyor. Bu teknolojilerin bir kısmı başka firmalar tarafından üretiliyor. Zaman zaman kullanılan teknolojilerin kullanımı ve patentleri konusunda anlaşmazlıklara neden olabiliyor.

Apple da akıllı telefonları için çeşitli bağlantı teknolojileri kullanıyor. Bu teknolojilerin bir kısmı da Kanadalı patent firması WiLan’a ait olan patentleri kullanıyor. Bu patentlerde yaşanan ihlal nedeniyle iki firma mahkemelik olmuştu.

Kesintisiz veri akışını sağlayan teknoloji

Davanın konusu olan iki patent, veri indirme esnasında akıllı telefon kullanılabilmesini sağlıyor. Daha önce de bu konuda iki firma mahkemeye gitmişti ve Apple, 145 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilmişti. Mahkeme kararı, cezanın miktarının yeniden belirlenmesi için temyize gitmişti.

2019 yılındaki temyiz davasında da mahkeme Apple’ın patentleri ihlal ettiğini kabul ederken, ABD Bölge Savcısı Dana Sabraw Apple’ın WiLan’ın hesaplama için kullandığı yöntemin hatalı olduğu yönündeki itirazını kabul etmişti.

WiLan istediğini aldı

WiLan, son mahkemeye geldiğinde iPhone satış rakamları üzerinden yola çıkarak 85 milyon dolar ödeme talep etti. Apple ise Ottawa’lı firmanın jürinin karar vermesi için yeterince delil sunamadığını söyledi. Mahkeme ise Apple’ın iddialarını kabul etmedi.

WiLan kendisini “dünyanın en başarılı patent lisanslama firmalarından biri” olarak tanımlıyor. Apple ile WiLan arasındaki tartışmalar ise 2010 yılına kadar gidiyor. O dönemde de iki firma arasında Bluetooth teknolojisi yüzünden tartışmalar çıkmıştı.