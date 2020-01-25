Bu Hafta Apple ile İlgili Öne Çıkan Haber Başlıkları

Akıllı telefon dünyasının en çok konuşulan şirketlerinden bir tanesi olan Apple ile ilgili bu hafta da oldukça güçlü iddialar ortaya atıldı. Peki, bu hafta Apple ile ilgili öne çıkan başlıklar nelerdi?

Akıllı telefon dünyasının en çok konuşulan markalarından bir tanesi olan iPhone hakkında bu hafta oldukça güçlü söylentiler ortaya atıldı. Bunlardan bir tanesi de iPhone SE 2 (farklı bir isimlendirme de olabilir) çıkış tarihiydi. Orta segment iPhone modelinin mart ayının başlarında satışa sunulacağı söylentileri bulunuyor.

Bunun haricinde iPhone 12’nin renklerine dair de bazı iddialar ortaya atıldı. Gelin hepsi ve daha fazlasıyla birlikte bu hafta Apple hakkında konuşulanlara bir göz atalım.

Apple’da bu hafta neler yaşandı?

iPhone SE 2, martta yayınlanabilir: Apple’ın bütçe dostu iPhone modeli , bu sene mart ayının başlarında yayınlanabilir. Bloomberg’de yer alan habere göre, cihazın üretimine şubat ayında başlanabilir.

Apple’ın , bu sene mart ayının başlarında yayınlanabilir. Bloomberg’de yer alan habere göre, cihazın üretimine şubat ayında başlanabilir. iPhone 12, yeni Navy Blue renk çeşidiyle birlikte gelebilir: Everything Apple Pro’dan Max Weinbach’a göre iPhone 12, Navy Blue renk çeşidiyle gelebilir. Weinbach’a göre bu renk seçeneği, Midnight Green’in yerin geçecek.

Everything Apple Pro’dan Max Weinbach’a göre iPhone 12, renk çeşidiyle gelebilir. Weinbach’a göre bu renk seçeneği, Midnight Green’in yerin geçecek. Apple Watch Connected programı: Apple, bu hafta Apple Watch Connected adını verdiği programını duyurdu. Program, spora giden Apple Watch kullanıcılarını ödüllendirmek üzerine şekilleniyor.

Apple, bu hafta Apple Watch Connected adını verdiği programını duyurdu. Program, spora giden Apple Watch kullanıcılarını ödüllendirmek üzerine şekilleniyor. Apple ve iCloud şifrelemesi: Reuters’ta yer alan habere göre Apple, iCloud yedeklemelerinde uçtan uca şifreleme kullanmayı düşünüyor. Apple’ın bu zamana kadar FBI ile sorun yaşamamak için bu şifreleme yöntemini kullanmadığı iddiası ise henüz doğrulanmış değil.

Reuters’ta yer alan habere göre Apple, iCloud yedeklemelerinde kullanmayı düşünüyor. Apple’ın bu zamana kadar FBI ile sorun yaşamamak için bu şifreleme yöntemini kullanmadığı iddiası ise henüz doğrulanmış değil. Safari, Adobe Flash kullanmayı durdurabilir: Safari Technology Preview 99 ile birlikte Apple, Adobe Flash ile yollarını ayıracak. Yani bu özelliklerin ana Mac web tarayıcısına gelmesiyle birlikte Safari kullanıcıları Flash’ı yükleyemeyecek ya da kullanamayacak.

ile birlikte Apple, Adobe Flash ile yollarını ayıracak. Yani bu özelliklerin ana Mac web tarayıcısına gelmesiyle birlikte Safari kullanıcıları Flash’ı yükleyemeyecek ya da kullanamayacak. Manhattan Bölge Savcısı, iPhone kırma laboratuvarı kurdu: Fast Company’de yer alan habere göre Manhattan Bölge Savıcısı Cy Vance Jr., ceza davalarında iPhone’ların kırılması için 10 milyon dolar değerinde bir adli tıp laboratuvarı kurdu.

Apple ile ilgili bu hafta öne çıkan başlıklar bunlardı. Peki, sizin en çok dikkatinizi çeken konu ne oldu? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.