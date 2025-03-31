Apple'ın Sağlık uygulamasına yapay zekâ destekli sağlık koçu geliyor. Peki bu sağlık koçu ne özellikler sunacak?

Apple, yapay zekâ alanında rakiplerine kıyasla geride kalmış olsa da şirket bir şekilde mevcut uygulamalarını yapay zekâ özellikleriyle güçlendirme ısrarını sürdürüyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, Apple “Project Mulberry” kod adlı yeni bir Sağlık uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu yeni versiyon, yerleşik bir yapay zekâ doktoruyla kullanıcıların sağlık verilerini analiz ederek öneriler sunacak ve kişisel bir sağlık koçu gibi hizmet verecek.

Gerçek doktorların verileri ile eğitilecek

Uygulamanın gerçek doktorlardan alınan eğitim videolarıyla destekleneceği ve kullanıcıların sağlık konularında bilinçlenmesini sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca gıda takibine özel bir önem verilecek ve telefonun kamerası aracılığıyla egzersiz hareketleri için form düzeltme ipuçları sunulacak.

Gayriresmî olarak “Sağlık+” adıyla anılan bu gelişmiş sağlık hizmetinin, iOS 19.4 ile birlikte bahar veya yaz aylarında kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple’ın projeyi desteklemek için doktorlardan oluşan bir ekip kurduğu ve hatta içerik üretimi için bir stüdyo açmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Dahası Apple’ın uygulamanın yüzü olacak ünlü bir doktor arayışında olduğu söyleniyor.