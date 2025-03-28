Ortaya çıkan yeni bir gelişmeye göre Apple, tamamen cam iPhone geliştirmeyi planlıyor ve ilk testleri Apple Watch üzerinde yapacak.

Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Instant Digital, Apple’ın tamamen camdan yapılmış bir iPhone üretmeyi planladığını iddia etti. Hatta iddiasına göre şirket bu radikal tasarımı önce Apple Watch'ta test edecek.

Apple’ın ilk olarak metal bileşenleri en aza indirilmiş, neredeyse tamamen cam bir Apple Watch modeli piyasaya sürebileceği belirtiliyor. Bu iddia, Apple’ın yıllardır üzerinde çalıştığı cam tasarım patentleriyle de destekleniyor.

Apple neden tamamen cam tasarım istiyor?

Apple Watch’ın mevcut modellerinde dayanıklılığıyla bilinen zirkonyum tabanlı malzemeler kullanılıyor ancak tamamen cam bir kasa, şirketin saat ekranlarını genişleterek cihazın yan yüzeylerini de dokunmatik hâle getirme fırsatı sunabilir.

Tabii ki bu sadece bir sızıntı ve Apple’ın gerçekten böyle bir cihaz üretip üretmeyeceği belirsiz. Teknoloji devi, geçmişte de pek çok radikal tasarım patenti almış ama bunları hayata geçirmemişti.

Apple'a dair bu iddia eğer gerçeğe dönüşürse ve şirketin tamamen cam Apple Watch'ı başarılı olursa, yakın gelecekte tamamen cam iPhone görmemiz de mümkün olabilir.