Apple gibi dev bir markanın, kendi platformunda yayımladığı “Severance” yapımında herhangi bir Apple ürünü kullanılmamasının ardında iki teori var.

Apple TV+’ın sevilen dizilerinden “Severance”ı izlediyseniz bilirsiniz. Sadece konusuyla değil atmosferiyle de izleyiciyi içine çeken bir yapım.

Ayrıca tuhaf bir detaya sahip: Dizide hiçbir karakter, iPhone ya da başka bir Apple ürünü kullanmıyor. Peki neden?

İlk olarak, Severance dizisinin konusu ne?

Severance dizisi, bir şirket olan Lumon Industries’te çalışan Mark Scout’un hikâyesini konu alıyor. Şirket, çalışanlarının iş ve özel hayatlarını tamamen ayırmak için "severance" adlı bir prosedür uyguluyor.

Beyinlerine yerleştirilen bir implant sayesinde çalışanlar; iş yerindeyken dış dünyadaki hayatlarını, dışarıdayken ise iş yerindeki anılarını hatırlayamıyor.

Bu durum, iş-yaşam dengesini sağlamak için ideal gibi görünse de bir süre sonra karanlık sırlar ve etik sorgulamalar gün yüzüne çıkıyor. Mark ve diğer çalışanlar, içinde bulundukları sistemin gerçek yüzünü keşfetmeye başlıyor.

Gelelim dizide neden Apple ürünü kullanılmadığı hakkındaki teorilere.

İlk neden Apple’ın ürün yerleştirme konusundaki katı politikasıyla ilgili. Yönetmen Rian Johnson’ın daha önce verdiği bir röportajda belirttiğine göre Apple, kötü karakterlerin iPhone kullanmasına izin vermiyor. Bu durum, izleyicilere istemeden spoiler vermiş oluyor. Daha önce bu konu hakkında güzel bir içerik hazırlamıştık, ona da göz atabilirsiniz:

“Severance” dizisi, gri alanları bolca kullanan bir yapım. Karakterlerin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak, dizinin gidişatı açısından önemli bir gizem. Bu nedenle yapım ekibi, hiçbir karaktere iPhone kullandırmayarak izleyiciye ipucu vermemeyi tercih ediyor.

İkinci neden ise daha sanatsal bir tercih gibi duruyor.

Dizi, retro-fütüristik bir estetik benimsiyor. 1980’ler tarzı bilgisayarlar, eski moda klavyeler, basit arayüzler… Tüm bu detaylar dizinin gerçeklikten uzak, soğuk ve yabancı dünyasını kuruyor.

Eğer karakterler iPhone gibi günümüzle doğrudan ilişkilendirilen cihazlar kullansaydı, bu atmosfer bozulabilirdi. Muhtemelen zihnimizde “burası bizim dünyamız” algısı oluşur ve distopik etki azalırdı.

Özetle "Severance"ta iPhone olmaması bir eksiklik değil, aksine hem kurgu bütünlüğünü hem de anlatı gizemini korumaya yönelik bilinçli bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.

Sinema ve dizi sektörüne dair daha fazla içerik: