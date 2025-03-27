Rekabet Kurumu, Apple ile bazı yetkili satıcılarına soruşturma başlattığını duyurdu. Kurum, Apple'ın satış fiyatlarına müdahale ettiğini düşünüyor. İşte detaylar...

Rekabet Kurumu'ndan gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. Kurum, Apple ile beraberindeki birkaç teknoloji şirketine daha soruşturma açtığını duyurdu. Soruşturmanın nedeni ise 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi.

Relabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin bazı yetkili satıcıların satış fiyatlarına müdahale ediyor. Henüz iddia aşamasında olan bu durumun yaşanıp yaşanmadığı, soruşturma kapsamında incelenecek.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması şöyle:

APPLE, Destek Bilişim, Easycep Bilişim , Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim hakkında soruşturma açılmasına karar verildi



Bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları, kulaklıklar, çevre birimleri ve Apple veya üçüncü taraf markalı aksesuarlar gibi teknolojik cihazların ithalatı ve ihracatı da dâhil olmak üzere Türkiye’de satış ve dağıtım faaliyetleri gösteren Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi’nin (APPLE) yeniden satıcıların satış fiyatına müdahalede bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.



Önaraştırma kapsamında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurulun 27.02.2025 tarihli toplantısında, APPLE’ın Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını ve/veya kampanya koşullarını tespit etmek ile geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin Apple markalı ürünler bakımından uyguladığı geri alım fiyatlarını aşağıda yer verilen teşebbüslerin dahliyle koordine etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla;



-APPLE,

-Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi,

-Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ,

-Getmobil Teknoloji AŞ ve

-HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ



hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-08/184-M(1) sayı ile karar verilmiştir.

4054 sayılı Kanun'un dördüncü maddesi ne diyor?

Madde 4 – Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit edilmesi,

b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.