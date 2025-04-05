Başta App Store olmak üzere Apple'ın çeşitli çevrim içi sistemlerinde kesintiler yaşandı. Saatler boyunca devam eden kesintiler, an itibarıyla düzelmiş gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bazı çevrim içi hizmetlerine girişte sorun yaşıyorsanız sorun sizde değil. Apple'ın resmî açıklamasına göre geçtiğimiz gece boyunca devam eden kesintiler yaşandı. Apple'a göre sorun, an itibarıyla geçmiş durumda.

Apple'ın sistem durumu sayfası aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre başta App Store olmak üzere Maps, Podcasts, Apple Fitness+, Apple Music ve Apple TV+ hizmetlerinde geçici süreliğine sorun yaşandı. Apple, sorunun ne olduğuna ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı ancak kullanıcılar, yaklaşık 5 saat boyunca söz konusu hizmetlere erişemediler.

Sorun çözülmüş gibi görünüyor

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere an itibarıyla herhangi bir sorun kalmadı. Ancak ilerleyen süreçte neler yaşanacağını şimdilik bilemiyoruz. Sorunların tekrar edip etmeyeceği belirsiz.

Eğer siz de Apple'ın çevrim içi hizmetlerinde sorun yaşıyorsanız buradaki bağlantı üzerinden kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Eğer sorun yaşadığınız hizmet bu sitede de sorunlu görünüyorsa düzeltme yapılmasını bekleyin.