Apple, Şifreleri Sesli Okuyan Güvenlik Açığını Düzeltti

Apple, iPadOs 18 ve iOS 18 için yayımladığı yeni güncelleme ile güvenlik açığını giderdi.

Cupertinolu teknoloji devi Apple, iPad ve iPhone cihazları için yeni işletim sistemlerini duyurmuştu. Her yeni işletim sistemi ile birlikte bazı sorunlar ortaya çıkmasına alışkın olsak da Apple'ın yaşadığı sorun biraz garip ve ilginç idi. Cihazların erişilebilirlik özellikleri, şifreleri sesli olarak söylüyordu.

Yeni iOS 18.0.1 ve iPadOS 18.0.1 güncellemeleri ile birlikte Apple bu sorunun çözüldüğünü açıkladı. Böylece kullanıcıların şifreleri artık daha güvenli bir şekilde saklanabilecek. Öte yandan Apple sorunu çözse de detayları ya da ne kadar kişiyi etkilediğine dair rakamları paylaşmadı.

VoiceOver özelliği şifreleri açığa çıkarıyordu

Apple'ın cihazlarında VoiceOver adı verilen bir özellik bulunuyor. Bu erişilebilirlik özelliği, macOS, tvOS gibi farklı işletim sistemleri ile farklı cihazlarda kullanılabiliyor. Bu özellik sayesinde cihaz, kullanıcısına ekranda yer alan bilgileri ve yazıları sesli olarak okuyabiliyor. Yakın zamanda kendi şifre yönetici uygulamasına kavuşan iOS 18 ve iPadOS 18'de ise VoiceOver özelliği şifreleri de sesli olarak okuyordu.

Konuyla ilgili olarak bir detay paylaşılmamış olsa da sorunun bu iki uygulamalardan birinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Apple ise bunun bir "mantık sorunu" olduğunu ve güncellemede giderildiğini belirtti. Yaşanan sorunlar iPhone XS ve sonraki iPhone modellerinde, iPad Pro 13 inç, iPad Pro 12,9 inç üçüncü nesil ve sonrası, iPad Pro 11 inç modelleri, üçüncü nesil ve sonrasında çıkan iPad Air'ler, yedinci nesil ve sonrası iPad'lar ve beşinci nesil ve sonrasında çıkan iPad mini'leri etkilemişti.