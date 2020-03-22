Silikon Vadisi devi ve iPhone'ların mucidi Apple, kullanıcılarının en doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşabilmelerine olanak tanıyor. Bunu yapay zeka destekli sesli asistanı Siri ile gerçekleştiren Apple, bilgilerini ise ABD sağlık otoritelerininden alıyor.

Son birkaç aydır sürekli olarak gündemimizde bulunan ve gündemimizde kalmaya da kararlı olan yeni tür koronavirüs (COVID-19) sebebiyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı üzere bir pandemi olan COVID-19 için sosyal medya platformları üzerinde birçok bilgi kirliliği bulunuyor.

Kullanıcılarının koronavirüsü en doğru bilgiye en kolay yoldan ulaşabilmelerini isteyen Apple, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ABD Sağlık Bakanlığı - Tıbbi ve Halk Sağlığı Hizmetleri'nin verilerini derleyerek Apple ekosistemlerinin sesli asistanı Siri içerisine entegre etti.

Siri, koronavirüs hakkındaki soruları cevaplayabiliyor.

Yapay zeka destekli sesli asistan Siri'ye "Bende koronavirüs var mı?" sorusu yöneltildiğinde, "Eğer koronavirüse (COVID-19) sahip olabileceğin konusunda endişeleniyorsan, birkaç evet/hayır sorusu durumunu anlamana yardımcı olabilir. (Bu cevaplar ABD Sağlık Bakanlığı ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından düzenlenmiştir.) Başlamaya hazır mısın?" cevabını veriyor.

"Evet" seçip devam edildiğinde ise "Tamam. Aşağıdakilerden herhangi birisi var mı: Ateş, kuru öksürük, nefes darlığı? 'Evet', 'Hayır' veya 'Emin Değilim' de." sorusunu ve seçeneklerini sunuyor.

Yukarıdaki belirtilere sahip olunmadığı belirtildiğinde Siri, "Koronavirüs testi pozitif çıkan birisiyle yakın temas hâlinde bulundun mu? 'Evet', 'Hayır' veya 'Emin Değilim' de." sorusunu yöneltiyor.

Bu soruya "Evet" cevabının verilmesi durumunda ise kullanıcısına: "Ateş, kuru öksürük veya nefes darlığı gibi belirtiler için tetikte olun. Koronavirüs, maruz kalındıktan 14 gün sonra ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda kendinizi diğer insanlardan izole edin. 65 yaş ve üzerindeyseniz veya akciğer veya kalp hastalığı veya diyabet gibi ciddi bir tıbbi durumunuz varsa tıbbi yetkililere başvurun. Bir tıbbi yetkiliye ulaşamıyorsanız, sağlık uygulamaları size yardımcı olabilir." önerisinde bulunuyor.

Apple Store'da da kullanıcılar bilgilendiriliyor.

ABD Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü tarafından yayınlanan Kamu Hizmeti Duyurusu, Apple Store'a giren iPhone kullanıcılarını karşıladı. Bu duyuruyu uygulama mağazası Apple Store'da yayınlayan Apple, bu doğrultuda kullanıcılarının koronavirüs hakkında kolay yoldan doğru bilgiye ulaşmalarına ön ayak oldu.