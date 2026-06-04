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Google, Laptoplarda Yerel Çalışabilen Yeni Yapay Zekâ Modeli Gemma 4 12B'yi Duyurdu: Neler Yapabiliyor?

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Google, harici çok modlu kodlayıcıları tamamen ortadan kaldıran, ses ve görüntü girdilerini doğrudan işleyebilen yeni nesil açık kaynaklı yapay zekâ modeli Gemma 4 12B'yi resmî olarak tanıttı.

Google, Laptoplarda Yerel Çalışabilen Yeni Yapay Zekâ Modeli Gemma 4 12B'yi Duyurdu: Neler Yapabiliyor?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, doğrudan laptoplarda çalışmak üzere tasarlanmış en yeni yapay zekâ modeli Gemma 4 12B'yi görücüye çıkardı.

Geliştirici topluluğunda büyük bir popülariteye ulaşan ve toplamda 150 milyon indirme barajını aşan Gemma ailesinin bu yeni üyesi, hem yüksek performans sunuyor hem de donanım dostu yapısıyla dikkat çekiyor.

İçerikten Görseller

Google, Laptoplarda Yerel Çalışabilen Yeni Yapay Zekâ Modeli Gemma 4 12B'yi Duyurdu: Neler Yapabiliyor?
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Tamamen birleşik ve benzersiz mimari

Gemma 4 12B, sektördeki rakiplerine kıyasla geleneksel çok modlu modellerin aksine harici görsel ve işitsel kodlayıcıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Geleneksel sistemler görüntü ve ses verilerini önce ayrı bir süzgeçten geçirip ardından dil modeline aktarırken, bu durum hem gecikme süresini artırıyor hem de RAM'e fazladan yük bindiriyordu. Google mühendisleri bu sorunu kökten çözerek ses ve görüntü girdilerinin doğrudan ana LLM omurgasına akmasını sağlayan "encoder-free" yani kodlayıcısız bir mimari geliştirdi.

16 GB RAM yeterli oluyor

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Modelin sunduğu en büyük pratik avantaj, kullanıcıların bu gelişmiş yapay zekâ ajanlarını çalıştırmak için devasa sunuculara veya bulut sistemlerine ihtiyacı olmaması.

Gemma 4 12B, tüketici sınıfı laptoplarda yalnızca 16 GB RAM veya birleşik bellek eşliğinde tamamen yerel olarak çalışabiliyor. Üstelik bu düşük sistem gereksinimine rağmen, standart testlerde kendisinden iki kat daha büyük olan 26B MoE modeline yakın bir performans sergileyerek çok adımlı akıl yürütme süreçlerini de başarıyla tamamlamış durumda.

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