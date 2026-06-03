Microsoft, Build etkinliği kapsamında kendi yapay zekâ modellerini duyurdu. MAI ismi altında toplamda 7 adet model duyuruldu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, bugüne kadar yapay zekâ alanına milyar dolarlar yatırsa da bu konuda kendi teknolojilerini geliştirmeyen bir şirket olarak karşımıza çıkıyordu. Bunun yerine OpenAI’a devasa yatırım yapmıştı. Ancak son zamanlarda bu firmaya olan bağlılığını azaltmaya çalışıyordu.

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Şimdi ise teknoloji devinden beklenen hamle geldi. Firma, geliştirici konferansı Microsoft Build 2026 kapsamında kendi yapay zekâ modellerini duyurdu. Toplamda 7 adet yapay zekâ modeli tanıtıldı.

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Microsoft’un amiral gemisi modeli MAI-Thinking-I olacak

Bu modeller arasında en çok dikkat çekeni şüphesiz **MAI-Thinking-**I. İlk mantık modeli olarak nitelendirilebilen bu yapay zekâ, şirketin amiral gemisi modeli olacak. Microsoft’a göre orta boyutlu bir moedl olan MAI-Thinking-I, tamamen temiz verilerden, yani herhangi bir üçüncü taraf modelin etkisi olmadan sıfırdan eğitildi.

OpenAI, Google veya Anthropic'in sunduklarına benzer şekilde, akıl yürütme özelliğiyle sorunları adım adım inceleyip ardından gelişmiş yanıtlar verebilen bir model olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik sadece belli sayıda kullanıcıya sunuluyor. Hakkında başka detay da yok. İlerleyen dönemde performansını göreceğiz.

Firmanın tanıttığı diğer modellerden de kısaca bahsedelim. MAI-Image 2.5 ve flash versiyon, metinden görsel oluşturma ve görsel düzenleme işlerine yarıyor. Rakiplerinden 5 kat hızlı oldukları iddia edilmiş. MAI-Voice-2 ve flash versiyon ise ses modeli olarak geliyor ve 15 yeni dili içeriyor. MAI-Code-1 bir kodlama modeli, MAI Transcribe-1.5 ise sesleri yazıya geçirme, yani transkripsiyon modeli olarak karşımıza çıkıyor.