Google Gemini, Türkiye Millî Futbol Takımları'nın Resmî Sponsoru Oldu

2026 Dünya Kupası'nın meraklı ve heyecanlı bekleyişi sürerken Türkiye Futbol Federasyonu ile Google Gemini arasında resmî sponsorluk anlaşması imzalandığı duyuruldu.
Google Gemini, Türkiye Millî Futbol Takımları’nın resmî sponsoru olarak dijital etkileşimde yepyeni bir dönemin kapıları aralanacak.
İçerikten Görseller
Anlaşma neler getirecek?
- Futbolseverler Gemini ile kendilerine özel benzersiz destek görselleri tasarlayabilecek,
- Yine Gemini’ın yapay zekâ yetenekleri sayesinde takımları için özgün marşlar ve sloganlar oluşturarak desteklerini âdeta yeşil sahada futbolcuların yanındaymış gibi coşkuyla hissettirebilecek,
- Karmaşık futbol kuralları hakkında bilgi edinmek, takım performanslarını ve maç istatistiklerini Gemini ile yorumlayarak keyifli futbol sohbetleri gerçekleştirmek için yine Google Gemini’ın yapay zekâ yeteneklerinden yararlanabilecekler.