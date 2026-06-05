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ChatGPT'nin Hafıza Özelliği Güncellendi: En Büyük Sorunu Çözüldü!

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OpenAI, ChatGPT'nin hafıza özellğini güncellediğini duyurdu. Artık sizi çok daha iyi hatırlayabilecek.

ChatGPT'nin Hafıza Özelliği Güncellendi: En Büyük Sorunu Çözüldü!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yakın zamanda 1 milyar kullanıcıya ulaşarak rekor kıran dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, birçok gelişmiş özelliği kullanıcılarına sunuyordu. Bunlardan en öne çıkanlardan biri de hafıza özelliğiydi. Böylece sohbet botu önceki konuşmalarınızı hatırlayabiliyor, buna göre yanıtlar verebiliyordu.

Hafıza özelliği uzun süredir olsa da zaman geçtikçe zayıflaştı ve büyük değişiklikler almadı. İşte OpenAI da yaptığı yeni bir duyuruyla bunun değişeceğini açıkladı. ChatGPT’nin hafıza özelliği, çıktığı günden bu yanaki en büyük güncellemesini aldı. Peki ne değişiyor?

Otomatik kaydedecek, bilgiler güncel kalacak

OpenAI’ın aktardığına göre hafıza özelliği mevcut hâlinde bilgileri kaydetmek için “güçlü ipuçlarını” kullanıyor ve kullanıcılara bağlı oluyor. Örneğin ChatGPT’den bir şeyi hatırlaması istemek gerekiyor. Bu da birçok bilginin kaybolmasına, bir zamanlar doğru olan bilgilerin zamanla değişmesinden dolayı artık doğru olmamasına neden olabiliyor.

İşte şirketin yeni tanıttığı ve “Rüya” ismini verdiği sistem de bunu çözmeye yönelik olacak. Sistem, arka planda çalışacak ve sohbet geçmişinizdeki bilgileri sizin söylemenizi beklemek yerine otomatik olarak kaydederek sorunu çözecek. Ayrıca zamanın geçişini de hesaba katacak. Örneğin ChatGPT’ye bir ay önce gittiğiniz bir seyahati söylediğinizde hâlâ orada olduğunuzu varsaymayacak. Yeni sistem, özellikle de ücretsiz ChatGPT kullanıcılarının işine yarayacak ve abone olmasanız bile sizi daha iyi hatırlamasını sağlayacak.

Bunların dışında ChatGPT’nin sizin hakkınızda neler bildiğini gözden geçirmenize, düzeltmeler yapmanıza ve ayrıntıları manuel olarak değiştirmenize imkân tanıyan bir hafıza sayfası da eklendi.

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