Apple Mac Satışları, Bu Yılın Üçüncü Çeyreğinde %50 Arttı

2020'de evden çalışma trendinin yaygınlaşmasın da etkisiyle PC pazarında büyüme görüldü. Apple ise bu pazarın en büyük kazananlarından bir tanesi oldu. Apple'ın Mac satışları 2020'nin üçüncü çeyreğinde %50 artış gösterdi.

COVID-19 salgının damgasını vurduğu 2020 yılında hayatımızda birçok şey değişti. Bu sene evlerimize daha çok kapandık ve birçok sektörde evden çalışma tarzına geçildi. Tabii bu da bilgisayar satışlarının yükselmesini sağladı.

Apple Insider'da yer alan bir habere göre evden çalışmanın da büyük etkisiyle birlikte bilgisayar satışları 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %18'lik artış yaşadı. Apple tarafında ise bu oran çok daha büyük oldu. Apple'ın Mac satışları, bu senenin üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %50 büyüdü.

Apple'ın Mac satışlarındaki artış devam edecek

Goldman Sachs analisti Rod Hall, Apple'ın Mac satışlarından elde ettiği gelirin bir önceki yıla göre %50'lik artış yaşadığını dile getirdi. Ayrıca kullanıcıların performans artışı sağlayan M1 yongalı Mac cihazlarını almasıyla birlikte bu yükselişin devam edeceği belirtiliyor. Hall, PC üreticilerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde 81,8 milyon birim satış yaptığını ve Goldman Sachs'ın %11'lik büyüme tahminini geçerek %18'lik büyüme yaşadığını dile getirdi.

Tüketici PC birimlerinde bir önceki yıla göre %33'lük, ticari satışlarda ise %6'lık bir artış yaşandı ve her iki segmentte de Goldman Sachs'ın beklentileri geride bırakıldı. PC pazarındaki ortalama satış fiyatı 764 dolara ulaşarak bir önceki yıla göre %3'lük artış yaşadı. Toplam gelir ise 62,5 milyar dolar oldu.

Rod Hall, PC pazarındaki bu artışın, yılın dördüncü çeyreğinde de en azından belli oranda devam edeceğini belirtti. Üçüncü çeyrekle ilgili istatistiklere devam edecek olursak; masaüstü birimleri, 2019'a göre %18'lik bir düşüş yaşarken dizüstü bilgisayarlar üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %36'lık artış yaşadı. Goldman Sachs'ın buradaki tahmini %16'lık bir artıştı.

PC üreticileri arasında Lenovo, liderliğini geri alırken Dell ile HP kan kaybetti. Apple ise üçüncü çeyreğin kazananları arasında yer aldı. Elde edilen sonuçlara göre 2020, PC pazarında büyümenin yaşandığı ikinci ardışık yıl oldu. Ancak Hall, uzun vadedeki trendin nispeten daha tatsız olacağını söylüyor. Hall, 2021 mali yılında PC talebine karşı dikkatli olunması gerektiğini de dile getiriyor.