Apple, Türkiye'de Teknik Servis Fiyatlarında İndirime Gitti

Geçtiğimiz ay Tim Cook’un açıklamalarıyla Türkiye fiyatlarını gözden geçireceği kesinlik kazanan Apple, sürece teknik servis fiyatlarında indirime giderek başladı. Firmanın neredeyse tüm ürünlerinin servis onarım fiyatları artık biraz daha ucuz.

Apple’ın Türkiye pazarındaki satışlarının düşmesi, firmayı büyük endişeye sürükledi. Elbette bu endişeyi Türkiye ile sınırlandırmak yetersiz, zira son iPhone modelleri başta olmak üzere yenilikçilik kimliğinden kopması, yüksek fiyat politikasının altının boş kalmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz ay bizzat CEO Tim Cook ile Türkiye pazarında indirime gidileceğini duyuran Apple’ın ilk adımı servis fiyatlarını düşürmek oldu. Firmanın servis onarım fiyatlarında indirime gitmesi, ürünlerin satış fiyatlarındaki beklenen indirim oranları hakkında da ipucu veriyor.

iPhone 7 ve daha yeni iPhone modellerinin “Diğer Hasar” kapsamındaki garanti dışı onarım ücretlerini düşüren Apple, ekran değişim ya da batarya değişim ücretlerinde bir indirime gitmedi.

Apple’ın iPhone 7 ve daha yeni modelleri için garanti dışı “Diğer Hasar” ücretlerindeki indirim miktarı şöyle:

iPhone XS Max: 6.499 TL yerine 5.799 TL / 700 TL indirim

iPhone XS ve X: 5.699 TL yerine 5.299 TL / 400 TL indirim

iPhone 8 Plus ve XR: 4.199 TL yerine 3.799 TL / 400 TL indirim

iPhone 8: 3.799 TL yerine 3.299 TL / 500 TL indirim

iPhone 7 Plus: 3.799 TL yerine 3.299 TL / 500 TL indirim

iPhone 7: 3.099 TL yerine 2.999 TL / 100 TL indirim

iPhone SE, 5s, 5c, 6, 6 Plus modellerinin “Diğer Hasar” kapsamına giren onarım ücretlerinde ise bir değişim yaşanmadı.

Apple’ın güncel servis ücretleri listesine buradan ulaşabilirsiniz. Firmanın önümüzdeki günlerde iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve Mac ürünlerinde indirime gitmesi bekleniyor.