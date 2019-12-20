İddia: Apple, Kendi Uydu Teknolojilerini Geliştiriyor

Bloomberg'in yaptığı bir habere göre Apple, kendi uydularını geliştirmek üzere çalışmalara başladı. Proje, Apple CEO'su Tim Cook'un da ilgisini çekmeyi başarmış gibi görünüyor.

Bloomberg’in yaptığı bir habere göre Apple, kullanıcılarının cihazlarına veri göndermek için uydu teknolojisi üzerinde çalışıyor. Hatta yine aynı habere göre şirket, bu teknolojinin kullanıldığı uyduları önümüzdeki 5 yıl içerisinde uzaya gönderebilir.

Bu teknoloji hakkında birçok bilinmeyen bulunuyor. Bloomberg, bu projenin daha ilk günlerinde olduğunu ve iptal edilebilme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca Apple’ın bu teknolojiyle tam olarak nereye varmak istediğinin de belirsizliğini koruduğu söyleniyor.

Uydu teknolojileri, Apple ürünlerindeki hizmetleri geliştirebilir:

Apple’ın kendi uydularını geliştirmeyi mi yoksa diğer şirketlerin uydularını kendi istediği şekilde ayarlamayı mı istediği de belli olmayan noktalar arasında fakat Apple kendi uydu teknolojisini geliştirirse şirketin birçok yeni fırsata da kapı açabileceği öngörülebilir.

Bu fırsatlardan ilki, kendi harita servislerini ve konum izleme sistemlerini geliştirmek olabilir. Bununla birlikte kendi cihazlarına sunduğu internetin kapsama alanını da büyük ölçekte büyütebilir. Böylece şirket, operatörlere bağımlı olmadan kendi altyapısını kurabilir.

Bloomberg’in söylediklerine göre Apple, şu anda bu proje üzerinde bir düzine kadar mühendis çalıştırıyor. Ekibin başında ise daha önce Skybox Imaging’de çalışmış Michael Trela ve John Fenwick isimleri bulunuyor. Skybox Imaging, 2014 yılında Google tarafından satın alınmıştı.

Uydu teknolojileri üretmek isteyen tek şirket Apple değil:

Michael Trela ve John Fenwick, 2017 yılında Apple’a geçiş yapmıştı. İkili, daha önce Skybox Imaging bünyesindeyken uydu ve uzay araçları üzerinde çalışmalar gerçekleştirmişti.

Bloomberg’in haberi her ne kadar belirsizliğini korusa da Apple’ın uydu teknolojileri üzerinde çalışan tek teknoloji şirketi olmadığını hatırlamak gerekir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte düşen maliyet, birçok şirkete uzay teknolojileri geliştirmek için fırsat sunuyor.

Apple’ın uydularını SpaceX’in internet uyduları gibi uzayda görüp görmeyeceğimizin cevabını zaman verecek fakat Bloomberg’in haberine göre bu proje, Apple CEO’su Tim Cook’un ilgisini çekmeyi başarmış.