Apple, App Store’daki içerik denetimlerini daha ayrıntılı hale getirmek için yaş sınırlama sisteminde güncellemeye gitti. Yeni sistemle birlikte uygulamalar, daha net yaş gruplarına göre sınıflandırılacak. Bu değişiklik, hem kullanıcı deneyimini hem de geliştirici sorumluluklarını doğrudan etkiliyor.

Apple, App Store’daki yaş sınırlamalarında bazı değişikliklere gitti. Artık uygulamalar, eskisine göre daha detaylı yaş gruplarına ayrılacak. Bu güncellemenin amacıysa, ebeveyn kontrollerini biraz daha hassas hâle getirmek.

Apple, geliştiricilere gönderdiği bilgilendirmede yaş sınırlamalarına üç yeni seviye daha eklendiğini duyurdu: 13+, 16+ ve 18+. Yani artık sadece 4+ ve 9+ ile yetinilmeyecek. Üstelik geliştiricilerin daha önce verdiği yanıtlar baz alınarak uygulamalar bu yeni kategorilere otomatik olarak yerleştirildi.

Yeni sorular zorunlu hâle geldi

Yeni yaş sınıflandırmaları, iOS 26’nın beta sürümünde şimdiden kendini göstermeye başladı. Eğer bir geliştirici, otomatik olarak atanan yaş sınırının uygulaması için uygun olmadığını düşünüyorsa, App Store Connect üzerinden bunu manuel olarak değiştirebiliyor. Apple aynı zamanda bu yaş derecelendirmelerinin her ülkenin kendi kurallarına göre farklılık gösterebileceğini de hatırlatıyor.

Apple, yaş sınırlama sistemindeki bu değişiklikle birlikte geliştiricilerden ek soruları da yanıtlamalarını istiyor. Bu sorular; uygulama içi kontroller, uygulama özellikleri, sağlık ve tıbbi içerikler ile şiddet temalarını kapsıyor. Geliştiricilerin bu yeni anketi 31 Ocak 2026 tarihine kadar doldurması gerekiyor. Aksi takdirde bu tarihten sonra App Store Connect üzerinden uygulama güncellemesi gönderilemeyecek.

Apple, geliştiricilere uygulamalarını COPPA ve GDPR gibi yasal kurallara uygun şekilde değerlendirmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Aynı zamanda yapay zeka asistanları ya da sohbet botları gibi özelliklerin içinde hassas içerik barındırıp barındırmadığına da özellikle dikkat edilmesi isteniyor.