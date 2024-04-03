Apple, Vision Pro'ya "uzamsal Persona" özelliği getirdi. FaceTime katılımcılarını gerçekten yanınızdaymış gibi gösteren özellik, kullanıcıların dijital avatarlarıyla birlikte farklı aktiviteler yapmasını sağlıyor.

Apple, şubat ayında tanıttığı karma gerçeklik başlık Vision Pro ile yepyeni bir kategoriye giriş yapmıştı. Bu gözlüğün getirdiği özelliklerden biri de Persona ismi verilen dijital avatarlardı. Oldukça gerçekçi olan bu avatarlar sizin yüzünüzü tarayıp oluşturuluyordu ve FaceTime gibi hizmetlerde kullanılabiliyordu.

VisionOS’e gelen VisionOS 1.1 güncellemesiyle bu avatarların kullanım alanları genişledi. Gözlük kullanıcıları, artık Persona’ları sadece FaceTime’daki kutular içinde görmeyecek.

Görüştüğünüz kişilerle oyun oynamak, bir şeyler izlemek veya çalışmak mümkün olacak

Apple, bu yeniliği “uzamsal Persona” olarak isimlendiriyor. Yaptığı şey ise artık Vision Pro taktığınızda birçok yerde bu avatarları kullanmayı ve gerçek zamanlı görüşmeler yapmayı sağlamak. Yani konuştuğunuz kişi fiziksel olarak yanınızdaymış gibi görünüyor. Beraber yapılabilecek aktiviteler arasında oyun oynamak, beraber çalışmak veya bir şeyler izlemek gibi birçok işlev var.

Bu özellik daha önce gösterilmişti ancak şimdiye kadar geniş çapta kullanıma sunulmamıştı. Nasıl olduğunu tam anlamadıysanız Apple tarafından paylaşılan, yukarıya eklediğimiz videoya göz atabilirsiniz. Görüntülerden, avatarların gerçekten yanınızdaymış gibi hissettireceğini görebiliyoruz. Mimiklerden el hareketlerine kadar birçok şey de uzamsal Persona’larda yer alıyor.

Her kullanıcı, başka bir kullanıcıyı etkilemeden gördüklerini kontrol edebilecek. Nesnelerin yerini değiştirmek de mümkün olacak. Bunlara ek olarak sesler de avatara göre ayarlanacak. Yani konuştuğunuz kişi ne taraftaysa sesi o taraftan gelecek.

Apple, “uzamsal Persona” görüşmelerine aynı anda en fazla beş kişinin katılabileceğini ve özelliğin FaceTime yoluyla kullanılabileceğini belirtti. Uygulamadaki SharePlay yoluyla çalıştığını da ekleyelim. SharePlay, normalde kullanıcıların aramalar sırasında film izleme, müzik dinleme gibi aktiviteleri beraber yapmasını sağlıyordu.