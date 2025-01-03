Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Vision Pro için bileşen ve stokların birikmesi nedeniyle üretimler tamamen durdurulmuş durumda.

Apple’ın fiyatıyla tepkileri üzerine çeken Vision Pro'yu, stokların birikmesi ve beklenen satış hedeflerinin tutturulamaması nedeniyle artık üretmediği ortaya çıktı.

Rapora göre Apple, 2024'ün Ekim ayına kadar en az 500 bin Vision Pro için bileşen tedarik etmişti ancak bunların yalnızca 370 bin adeti satıldı ve hâlâ on binlerce bileşen kullanılmayı bekliyor. Bu da Apple’ın cihazın ömrü boyunca beklenen toplam satışları karşılayacak kadar bileşene hâlihazırda sahip olduğu düşüncesini doğuruyor.

Apple'ın elinde birçok stok ve bileşen kaldı

Hatırlayacağınız üzere geçen yaz Financial Times, Vision Pro’nun üretim zorlukları nedeniyle Apple’ın satış hedeflerini önemli ölçüde azalttığını iddia etmişti. Başlangıçta 1 milyon satış hedefleyen şirket, beklentilerini düşürmek zorunda kalmıştı.

Apple’ın Vision Pro’nun ardından başka cihazlar üzerinde çalıştığı bildirilse de ürünün temel kullanım alanlarının hâlâ netleşmemiş olması cihazın benimsenmesini zorlaştırdı. Şimdi de elde biriken yüksek sayıdaki stok, şirketin planlamalarını ciddi oranda değiştirmesine yol açtı.

Elbette Apple tarafından konuya ilişkin resmî bir açıklama yok ama daha uygun fiyatlı Vision Pro'ya dair de pek bir gelişme yaşanmamasının ardında bu sebep yatıyor olabilir.

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