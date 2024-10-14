Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın daha uygun fiyatlı Vision Pro modelinin ne zaman çıkaracağını paylaştı. Ayrıca tahmini fiyat da verdi.

Apple, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü karma gerçeklik başlığı Vision Pro ile yepyeni bir ürün kategorisine girmişti. Ancak ürün, 3500 dolarlık çok yüksek bir fiyata sahip olması nedeniyle her türden kullanıcıya hitap etmiyordu. Bu yüzden de öyle inanılmaz ilgi görememişti.

İşte şirket, bu sorunu çözmek için bir süredir daha uygun fiyatlı bir Vision Pro geliştiriyordu. Bloomberg yazarı Mark Gurman, dün yayımladığı Power On bülteninde bu cihazla ilgili bilgiler verdi. Bilgiler arasında hem fiyatı hem de çıkış tarihi var.

2000 dolara satılacak “ucuz” Vision Pro, önümüzdeki yıl gelebilir

Gurman’ın edindiği bilgilere göre Apple, 2025 içerisinde yeni Vision Pro’yu bizlerle buluşturabilir. İlk modele kıyasla daha fazla insanın bütçesine hitap edecek bu cihazın, 2000 dolardan satılabileceğini eklemiş. 2000 doların hâlâ çok pahalı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak 3500 dolar ile karşılaştırıldığında daha karşılanabilir demek mümkün.

Apple, fiyattaki bu %42 civarında düşüşü sağlamak için gözlükte büyük değişiklikler yapacak. Bunlar arasında daha ucuz materyaller ve daha az güçlü işlemci var. Ayrıca kullanıcının dışarıdan gözlerinin görülmesini sağlayan “EyeSight” özelliğinin de yer almayacağı söyleniyor. Cihazın tek başına çalışamayacağı, iPhone gibi bir cihaza bağlı olmak zorunda kalabileceği de önceden çıkan iddialar arasındaydı.

Gurman, ikinci nesil Vision Pro’nun ne zaman geleceği konusunda da bilgiler vermiş. Buna göre şirket, 2026’da Vision Pro 2’yi tanıtacak. Günlük kullanıma uygun, Meta Ray-Ban’lere benzer akıllı gözlüğün ise 2027’de geleceğini belirtmiş. Yani önümüzdeki 3 yıl, Apple için giyilebilir teknoloji konusunda oldukça hareketli geçecek.