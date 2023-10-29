İddialara göre Apple'ın Watch modellerindeki kan şekeri ölçümü teknolojisi, pek de yabancı olmayan başka bir şirketten kopyalanmış

Gün geçmiyor ki Apple’ı telif davaları yüzünden mahkeme kapılarında bulmayalım. Sektöre geldiği gibi standart hâline gelen bazı özelliklerin öncüsü de olsa şirket, bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi olduğu bilinmez bir şekilde, farklı şirketlerin sahip olduğu patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle gündeme geliyor.

Şu anda birkaç haftadır Amerika Birleşik Devletleri’nden teknoloji-sağlık odaklı bir şirketle başı belaya giren Apple, bu şirket tarafından patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şikâyet edildi. Kararın nasıl şekilleneceği yönünde hem Biden yönetimi hem de Apple tarafından yapılacaklar etkili olacak.

Peki kopyalandığı iddia edilen patent tam olarak ne?

Apple’ın karşısında yer alan sağlık şirketi Masimo, şirketin Watch modellerinde kendisine ait olan ‘kandaki oksijen ölçümü’ yöntemini kopyalayıp kullandığını öne sürüyor. Bu teknolojinin 2020’den (yani Watch 6’dan) beri kullanıldığını belirten şirket, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na şikâyette bulundu.

Komisyon da bunun ticaret yasalarına aykırı olduğunu belirtince belirli Apple Watch modellerinin ithalatının engellenebileceği riski gündeme geldi. Apple da bunun karşılığında kararın incelenmesini isteyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda da benzer konulardan karşı karşıya gelen şirketlerden Apple, yasaktan kurtulabilmek adına Masimo’yla anlaşabilir veya özelliği cihazlarından kaldırıp yerine bir alternatif bulabilir. Fakat bu kısmın bir kesinliği henüz yok.

Biden yönetiminin söz konusu kararı veto etmek için 60 günlük bir süresi olduğu belirtiliyor. İşlerin Apple için nasıl bir şekil alacağını hep birlikte göreceğiz.