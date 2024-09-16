Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'de yer alan uyku apnesi tespit özelliği, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi FDA'den onay aldı.

Apple'ın Glowtime etkinliğinde yeni akıllı saatler tanıtılırken Cupertinolu devin üstünde durduğu noktalardan biri de uyku apnesi tespit özelliğiydi. Etkinlikte bu özelliğin kullanımı için FDA onayının beklendiği de ifade edilmişti. Beklenen onay gelir gelmez özellik de kullanıma açıldı.

İnsanların uyku esnasında birden bire nefes almayı kesmesi olarak bilinen uyku apnesinin tespiti oldukça zor ve çoğu kişi bu durumun farkına bile varamıyor. Apple'ın watchOS 11 güncellemesi ile birlikte bu özellik Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 için kullanılabilir olmuş ancak özelliğin aktifleştirilmesi için FDA onayının bekleneceği ifade edilmişti.

Bugünden itibaren kullanılabilecek

Apple'ın uyku apnesi tespit özelliği, onayın hemen ardından aktifleştirildi ve artık kullanılabilir durumda. Kullanıcılar, "nefes alma bozuklukları" ölçümlerini Sağlık uygulamasında görebilecekler. Bu veriler aynı zamanda indirilebilir olacak ve doktorlar ile paylaşılabilecek. Apple bu özelliği geliştirmek için "gelişmiş makine öğrenmesi ve klinik-seviyede geniş apne testlerinin verilerini kullandıklarını" açıklamıştı.

Bu yılın başlarında Samsung da kendi akıllı saati olan Galaxy Watch için FDA onayı almış ve bir süreliğine uyku apnesi tespit özelliğine sahip tek akıllı saat olmuştu. Samsung ile olan rekabetini bu alana da taşıyan Apple, Watch Series 10 ile birlikte uyku apnesi tespit özelliğini 150'den fazla ülkede kullanıma sunacak.