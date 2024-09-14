Apple, AirPods Pro 2'nin işitme cihazı modu için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) beklediği onayı aldı.

Amerika merkezli teknoloji devi Apple, son yıllarda piyasaya sürdüğü ürünlerde sık sık sağlık vurgusu yapıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan AirPods Pro 2'lerin de işitme cihazı olarak kullanılabileceği belirtilmiş, bu konuda FDA onayının beklendiği açıklanmıştı. Apple, ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA'dan beklediği onayı aldı.

FDA tarafından yapılan açıklamada Apple AirPods Pro 2'nin işitme cihazı özelliğinin kullanımına izin verildiği belirtilirken, cihaz reçetesiz satılan ilk işitme cihazı olarak tarihe geçmiş oldu. ABD'de reçetesiz satılan tak-çalıştır tarzı işitme cihazları bulunsa da bu cihazlarda FDA onayı bulunmuyordu.

Güncelleme ile gelecek

Yeni özellik AirPods Pro 2'lere güncelleme ile gelecek ve "işitme desteği" olarak adlandırılacak. Kullanıcılar, iPhone'ları ile eşleştirdikleri AirPods'larını kullanarak bir işitme testi yapacaklar. Bu testte işitme kaybı tespit edildiği durumda kişiselleştirilmiş ses profili oluşturulacak ve dinamik ses düzenleme özelliği ile ses gereken seviyeye yükseltilecek.

Apple tarafından gelen açıklamada ise medikal seviyede işitme desteği özelliği insanların daha sağlıklı diyalog kurmalarına, çevreleriyle ve insanlarla bağlantılı kalmasına yardımcı olacak.

Oluşturulan kişisel işitme profilleri müziklere, filmlere, oyunlara ve telefon aramalarına otomatik olarak uygulanacak, herhangi bir ayarı değiştirmek gerekmeyecek. İşitme Testi özelliği, farklı frekanslara özel spesifik profiller oluşturulabilmesini de sağlayacak ve profiller arasında geçişleri de otomatik olarak gerçekleştirecek.