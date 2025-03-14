Dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yapay zekâ özelliklerinin beklenen etkiyi yaratamadığını kabul ettiğini söyledi.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun yeni raporuna göre Apple Intelligence beklenen etkiyi yaratamadı ve iPhone kullanıcılarını yeni modellere geçmeye teşvik etmekte başarısız oldu.

Apple, geçtiğimiz yıl Apple Intelligence’ı büyük bir yapay zekâ devrimi olarak duyurmuştu ancak bu özelliklerin iPhone satışlarını bırakın artırmayı, gelecekte artırma potansiyelinin bile beklentilerin fazlasıyla altında kaldığı ortaya çıktı.

Apple Intelligence beklenen etkiyi yaratamadı

Başlangıçta Apple Intelligence’ın iPhone’lara büyük bir değer katacağı ve kullanıcıların yeni iPhone'lara geçmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülüyordu ancak Apple analisti Kuo, Apple’ın bile bu beklentinin gerçekleşmediğini kabul ettiğini belirtiyor.

iOS 18 ile tanıtılan yapay zekâ özellikleri de sektörde beklenen heyecanı yaratamadı. Üstelik Apple’ın yapay zekâ destekli Siri’yi ertelemesi de bir nevi bardağı taşıran son damla oldu.

Apple başlangıçta yenilenmiş Siri’yi Apple Intelligence ile güçlendireceğini açıklamıştı ancak bu süreç de beklendiği gibi gitmedi. Siri’nin yenilenmiş ve gelişmiş olan bu versiyonunun en geç iOS 18 ile birlikte çıkması beklenirken, birçok kez ertelendi ve şimdi en erken iOS 18.5 güncellemesiyle sunulabileceği konuşuluyor ki bu da Kuo'ya göre fazlasıyla iyimser bir tahmin.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yapay zekâ konusunda hedeflediği konuma ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.