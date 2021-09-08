Birçoğumuzun oradan buradan duyduğu, ancak ne anlama geldiğini bilmediği Ar-Ge ya da tam adıyla Araştırma ve Geliştirme'nin ne olduğunu ve görevlerini sizler için araştırdık.

Ürün geliştirme ve bu sürecin daha rahat işlemesini sağlamak dendiğinde akla ilk gelen birim olan Ar-Ge departmanını bazılarınız duymuşsunuzdur; hatta belki de aranızda bu işin içinde olanlarınız bile vardır. Daha dışa dönük oldukları için satış ve pazarlama gibi departmanların ismi kulağa daha tanıdık gelebilir; ancak bu departmanlardan ayrı olan Ar-Ge'nin işlevi de aslında bunlarla yakından ilişkilidir.

Bu yazımızda merak edenleri için Ar-Ge departmanını araştırdık. Keyifli okumalar.

Ar-Ge nedir?

Araştırma ve Geliştirme ya da kısaca Ar-Ge; şirketlerin gelecekte kendi alanlarının pazarındaki ilgiyi korumaları sağlayan bir araç olarak düşünülebilir. Görevi yeni ürünler veya fikirler üretmek için yeni yollar geliştirmek üzerine test ve araştırma yapmak olan Ar-Ge, ayrıca halihazırda var olan ürün ve süreçlerin güçlendirilmesini de destekler.

Araştırma ve geliştirme deyince belki aklınıza direkt teknoloji veya ilaç sektörü gelmiş olabilir; ancak aslında Ar-Ge çok daha geniş bir sektör yelpazesinde kullanılır. Örneğin; çoğu tüketici cihazı, ürünlerin yeni versiyonlarını üretmek ya da şu anki tasarımları geliştirmek adına çok sıkı bir Ar-Ge sürecine tabi tutulur.

Ar-Ge'nin yapmakla görevli olduğu ve rolünü tanımlayan çeşitli kilit noktalar vardır. Gelin bunların ne olduğuna birlikte bir göz atalım.

Ar-Ge'nın sorumlulukları:

Yeni ürün araştırmak ve geliştirmek

Var olan ürünleri güncellemek

Süreç iyileştirmek ve geliştirmek

Yeni ürün araştırmak ve geliştirmek

Bir ürünü, her şeyden önce o ürünü destekleyecek kesin bir veri olmadan piyasaya sürmenin, siz de hak verirsiniz ki pek de akıllıca bir hamle olduğu söylenemez. Bu araştırma tipik olarak, ürüne ihtiyaç olup olmadığına ya da kullanıcıların ürünü kullanmasını garantilemeye dair gibi, projeyi destekleyici titiz bir çalışmayı kapsar.

Ayrıca ürünün özelliklerini, öngörülen maliyetlerini ve üretilmesi için gereken süreyi belirlemek de bu araştırmanın sorumluluğundadır. Araştırma sayesinde yeni ürün geliştirmenin de temelleri atılmış olur.

Yeni ürün geliştirme, bir projenin araştırma aşamasında çıkan kavramlara ve gereksinimlere dayanır ve genellikle de tam üretime geçmeden önce çalışan bir modelin nasıl performans sergilediğini görmek için prototip oluşturmayı içerir. Yeni bir ürünün yönergelere ve yasalara uygun olması da geliştirme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Var olan ürünleri güncellemek

Ar-Ge kapsamında mevcut ürünlerin, pazarda etkin bir şekilde işlev görmelerini sağlamak adına, ürünü güncelleme ve üründe değişiklik yapma potansiyeli de değerlendirilir.

Mevcut ürünlerde ortaya çıkan sorunları çözmek Ar-Ge departmanının görevidir ve bu, üretim sürecindeki değişiklikleri de içerebilir.

Ar-Ge departmanının yapmakla sorumlu olduğu bir diğer şey ise kalite kontroldür. Bu aşamada kalite güvence ekibiyle birlikte araştırma ve geliştirme ekibi, departmanın ürünün özellikleri ve gereksinimleri hakkındaki bilgisine dayalı ürünleri düzenli olarak kalite kontrol testinden geçirebilir.

Süreç iyileştirmek ve geliştirmek

Ar-Ge'nin işlevleri, sadece ürün geliştirme ile sınırlı değildir; endüstriyel ve üretim süreci gibi süreçler de Ar-Ge'nin işlevleri kapsamında yer alır. Bu, inovasyon ve geliştirmeye odaklanmanın sonuçta değil de, o sonuca ulaşmanızı sağlayan araçta olduğu anlamına gelir. Buna bir örnek olarak, çeşitli üretim endüstrilerinde güvenliği ve performansı arttırmak için termik yönetim çözümlerinin geliştirilmesi gösterilebilir.

Bu süreçte, daha önce de bahsetmiş olduğumuz öncül araştırma ve sorunların belirlenmesini takiben geliştirme ve prototip oluşturma da dahil olmak üzere benzer bir dizi aşama olabilir.

Ar-Ge'nin yapmakla sorumlu olduğu bu görevler arasında farklı araştırma ve geliştirme türleri ve bunlarla alakalı olarak da karar verme süreci vardır. Araştırma ve geliştirme türleri ise şu şekildedir:

Temel araştırma

Uygulamalı araştırma

Temel araştırma

Temel araştırma; daha sonra başka kavramları başlatıp uygulamalı araştırmaya yol açabilecek bir araştırma türüdür ve bir konuyla ilgili bilgi birikimi oluşturup, konunun kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını amaçlar. Bu sebeple de anında pratik ve ticari bir uygulama değildir; ancak yine de bir işletme ve kuruluş için önemli ve ilgi çekici olabilir.

Uygulamalı araştırma

Temel araştırmanın aksine uygulamalı araştırma, belirli bir müşteri veya endüstri ihtiyaç veya gereksinimine yönelmesiyle çok daha spesifiktir. Uygulamalı araştırma kapsamında herhangi bir araştırma; süreçler ve ürünlerle ilgili ticari hedeflere odaklanır. Bu araştırma biçimi, genelde malzemelerin, sistemlerin ve yöntemlerin üretimiyle ilgili gelişmelere yol açar.

İnovasyonunu önemi

Ar-Ge departmanının asıl görevi, bir şirket veya organizasyonun rekabetçiliğini korumasına yardım etmektir; bu da sürekli değişip gelişen trendleri ve rekabetin gidişatını yakın takipte olmak anlamına gelir. Bu yüzden de Ar-Ge'nin ayrıca analiz ve spesifik bir sektör ya da pazarın şu anki şartlarını anlamakla alakalı olduğunu da söyleyebiliriz.

Araştırma ve Geliştirme departmanı, size hayati önem arz eden bilgi ve stratejik kararlar vermenizi destekleyen fikirler sağlayarak bir işletmenin geleceğini yönetmekte önemli bir rol üstlenir. Ar-Ge'ye yatırım yapan bir şirket, teknolojiye ve geleceğe de yatırım yapmış olur ve ileride bunları yeni süreçlere, ürünlere ve hizmetlere dönüştürebilir.

Sağladığı bilgi akış sayesinde ürün hatlarının veya süreçlerin geliştirilmesinde son derece değerli olan Ar-Ge; temel düzeyde bir araç olsa da, doğru kullanıldığı taktirde son derece etkili olma potansiyeline sahiptir.