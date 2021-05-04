Arabam.com: Tam Kapanma Sonrası Otomobil Fiyatları Artabilir

Hem nisan ayı verilerini hem de otomobil fiyatlarıyla ilgili öngörülerini paylaşan arabam.com, tam kapanma sonrası talep artışı ve üretim aksaklıkları nedeniyle otomobil fiyatlarının artabileceğini söyledi.

Türkiye'nin en popüler otomobil alım satım platformlarından biri olan arabam.com, geride bıraktığımız nisan ayının istatistiklerini paylaştı ve hem sıfır hem de ikinci el otomobillerin fiyatlarıyla ilgili endişelendiren değelendirmelerde bulundu. Arabam.com'a göre içinde bulunduğumuz tam kapanma süreci, otomobil fiyatlarında artış olarak geri dönecek.

Küresel endüstriyi etkisi altına alan mikroçip kıtlığının otomotiv devlerini ne denli etkilediği zaten hepimizin malumu. Arabam.com, "Sıfır ve ikinci el araçlarda ertelenen taleplerin artması ve bununla beraber, üretimde bir süredir yaşanan aksaklıkları da değerlendirdiğimizde fiyatlarda hareketlilik bekleniyor" diyerek mikroçip kıtlığının talep artışı ile birlikte fiyatlara etkisini iyiden iyiye göstereceğini belirtiyor.

Arabam.com: Tam kapanmadan sonra sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları artabilir

Fiyat değerlendirmesinin yanı sıra otomobil ilanlarıyla ilgili verilerini de paylaşan arabam.com, 200-300 bin kilometre aralığındaki araçların ilanlarında bariz bir artış olduğunu ifade ederken; en fazla ilan verilen fiyat aralığının ise 50-100 bin TL olduğunu dile getiriyor. Arabam.com verilerine göre geçtiğimiz nisan ayında en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri şu şekilde:

Arabam.com'da en çok ilan verilen kategoriler

Arabam.com'da en çok ilan verilen 10 marka

Arabam.com'da en çok ilan verilen 10 otomobil modeli

Arabam.com'da en çok ilan verilen 10 arazi/SUV/Pick-up modeli

Arabam.com'da en çok ilan verilen model yılları

Arabam.com'da en çok ilan verilen motor hacimleri

Arabam.com'da en çok ilan verilen fiyat aralıkları

Arabam.com'da en çok ilan verilen vites tipleri

Arabam.com'da en çok ilan verilen yakıt türleri

Arabam.com'da en çok ilan verilen kilometre aralıkları