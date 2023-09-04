Ankara'da üç otomobilin üzerine F-4 savaş uçağından kopan bir parça düşmüştü. Peki böyle bir şey sizin aracınızın başına gelse nolur? Sigorta veya kasko karşılar mı?

Bugün geçtiğimiz saatlerde Ankara'da herkesin ağzını açık bırakan bir olay yaşanmıştı. Hava Kuvvetleri'nin F-4 uçağına ait dev bir drop tankı koparak şehrin ortasına çakıldı. Neyse ki akıllara durgunluk veren bu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ancak uçak parçası, otoparkta park hâlinde duran üç otomobilin üzerine düştü. Onlarca yükseklikten bu kadar ağır bir şeyin düşmesi de tahmin edebileceğiniz gibi araçlarda büyük hasara neden oldu. Peki böyle bir şey sizin başınıza gelse sigorta veya kasko bunu karşılıyor mu? Gelin bakalım. Bu içerikteki bilgilerin bizim ulaşabildiğimiz bilgiler olduğunu, mevzuatların değişebildiğini ve geçerli yöntemlerin burada anlatılanlarla sınırlı olmayabileceğini belirtelim.

Ankara'da yaşanan olayı bir hatırlayalım:

Başınıza böyle bir şey gelirse trafik sigortası karşılamaz. Ancak kasko için yapmanız gerekenler var…

Yaşanan kaza sonrası önce trafik polisini arayıp tutanak işini çözmelisiniz:

Öyle sıradan kazalarda olduğu gibi bu durumda karşı tarafa gerek yok ki zaten uçağı da pilotu da yakalayamazsınız:

Olay anını kaydeden kamera kayıtlarını toplamalısınız ve olay yerinin fotoğraflarını bizzat çekmelisiniz:

Sigorta şirketleri için bu durum “aracınıza uzaylıların saldırmasıyla” eşdeğer, çünkü mevzuatta “arabanızın uçakla kaza yapmasına” dair bir madde yok…

Yani sigorta şirketi ilk etapta zararınızı karşılamayacak.

Ancak korkmayın! Önce tespit davası açarak yaşadığınız zararı belirliyorsunuz, bundan sonra 2 yolunuz var:

İlk yol, uçakların sahibine, yani Milli Savunma Bakanlığına maddi tazminat davası açmak:

Eğer düşen parça yolcu uçağına aitse havayolu şirketine, eğer Falcon 9’a aitse SpaceX’e artık orası sizin hayal gücünüze ve adaletin gücüne kalmış.

İkinci yol da belirlenen zararın icraya koyup Milli Savunma Bakanlığından talep edeceksiniz:

Böylece zararınız ya MSB tarafından ya da MSB ile görüşen sigorta şirketi tarafından karşılanacak.