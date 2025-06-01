Teknoloji dünyasında neler oluyor diye bakarken bu hafta en çok ilgi gören ve sepetleri dolduran ürünleri bir araya getirdik.

Son zamanlarda teknoloji alışverişlerinde öne çıkan ürünlere baktık ve en çok tercih edilenleri bir araya getirdik. Herkesin sepetinde yer bulan bu cihazlar, günlük hayatı kolaylaştıran küçük ama etkili detaylarla dolu. Listemize göz atarken kendine uygun bir şeyler bulman hiç zor olmaz diye düşünüyoruz.

''Bu içerik 31.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu hafta en çok neler satın almışız?

Şarj sorunu hiç yok: JBL Tune 160 Kablolu Kulaklık

Kablosuz kulaklıkların şarj süresini problem edenler, kablolu kulaklıklara yöneliyor genelde. JBL Tune 160 şarj sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. 3.5mm jack girişini kullanan akıllı telefonlar ve bilgisayarlar hâlen var olduğu için kablolu kulaklıklar da tercih ediliyor halen. Fiyatı ise 374 TL.

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Kompakt yapısıyla her zaman elinizin altında: Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü 2

Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü 2, önceki modele göre %25 daha hızlı. Boş bir lastiği 8 dakikada, bir bisiklet tekerleğini ise sadece 86 saniyede şişirebiliyor. 150 psi'ye kadar basınç sunan cihazda altı farklı mod var; manuel mod sayesinde ayarlarınızı bir kez yapmanız yeterli. 2000 mAh pili 3 saatte şarj oluyor. Sadece 490 gram ağırlığında; çantaya, arabaya ya da evde bir köşeye kolayca sığıyor. Kompakt, şık ve her an elinizin altında. Fiyatı ise 1.999 TL.

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Saç, sakal ve vücut bakımının arananı: Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Kiti, yüz, saç ve vücut için tek cihazda hepsini sunuyor. Islak ya da kuru fark etmeksizin kullanılabiliyor. Kendiliğinden bilenen ve yağlama gerektirmeyen bıçaklarıyla uzun süre keskinliğini koruyor. Akıllı BeardSense teknolojisiyle tıraş konforunu artırırken, 13 farklı başlığı sayesinde bakım rutinine tam uyum sağlıyor. Bu hafta kullanıcılar tarafından epey tercih edilmiş. Fiyatı ise 1.868 TL.

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60 milyon tıklama ömrü sunuyor: Asus TUF Kablolu Gaming Mouse

ASUS TUF Gaming M3 Gen II, 59 gramlık ultra hafif yapısıyla uzun oyun maratonları için tasarlandı. 8000 dpi sensörü, IP56 suya ve toza karşı dayanıklılığı, antibakteriyel kaplaması ve 60 milyon tıklama ömrüyle hem sağlam hem hassas. Altı adet programlanabilir tuş, PTFE ayaklar ve üç dahili profil desteğiyle kişiselleştirme sunarken Armoury Crate yazılımı sayesinde RGB aydınlatmadan ayarlarına kadar her şey kontrol altında. Fiyatı ise 769 TL.

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Hassas sensörler ve çift frekanslı GPS ile epey akıllı: Samsung Galaxy Watch7 44MM

Bir akıllı saatten beklediğiniz her şeyi Samsung, Galaxy Watch 7'ye yüklemiş desek abartmış olmayız. Uyku takibi, çift frekanslı GPS sensörleri, kalp atış hızı ve aktivite takibini Galaxy AI ile yönetebiliyorsunuz. Fiyatı ise 5.839 TL.

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Evde sinema keyfi yaşamak isteyenler için: Samsung Kablosuz Soundbar

Samsung Kablosuz Soundbar, evde film izlemeyi ve müzik dinlemeyi sevenler için ideal bir ses sistemi olarak karşımıza çıkıyor. 300W toplam çıkış gücü ve kablosuz subwoofer'ı sayesinde güçlü ve derin baslar sunuyor. DTS Virtual:X ve Dolby Audio teknolojileriyle 3D ses deneyimi yaşatırken gece ve oyuncu modları da bulunuyor. Fiyatı ise 4.999 TL.

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Evde pratik bir temizlik isteyenler için ideal: Bosch Easy Aquatak 120 Basınçlı Yıkama Makinesi

Bosch Easy Aquatak 120, evde pratik ve etkili temizlik isteyenler için oldukça işlevsel bir tercih. 1500 W motor gücü ve 120 bar maksimum basıncıyla, araba, balkon, teras ya da dış cephe gibi alanlarda kiri hızlıca söküp atıyor. Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplıyor ve taşınması da gayet kolay. Kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır gelmesi de ayrı bir artı. Fiyatı ise 3.811 TL.

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Komşudan tornavida istemenize gerek kalmıyor: Sturdy 58V Çift Akülü Darbeli Turbo Şarjlı Matkap

Sturdy 58V Darbeli Matkap, zorlu işlerin pratik çözümü. 58V gücünde çift aküsüyle uzun süreli kullanıma uygun ve 299 Nm torkuyla da en inatçı vidaları bile yola getiriyor. Hem delme hem vidalama işlerinde sağlam performans sunuyor; İster duvar, ister metal, ister ahşap olsun. LED ışığı sayesinde karanlık köşeler bile gözünüzden kaçmazken motor koruma sistemleri hem cihazı hem sizi koruyor. Ergonomik tasarımı, hafif yapısı ve zengin 27 parçalık uç setiyle profesyonel işler de artık daha kolay. “Her işe gider, beni yarı yolda bırakmaz” diyenler için iyi bir seçim. Fiyatı ise 849 TL.

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Evin her yerinde internet keyfini yaşayın: TP-LINK 300 Mbps Menzil Genişletici

Evinizin internet çekmeyen köşelerinde bile favori dizinizi izlemek, internet üzerinden sesli görüşmeler yapabilmek ve oyun oynayabilmek için menzil genişletici şart oluyor. TP-LINK, 300 Mbps'e kadar hız sunuyor ve kolay kurulum ile evinizde Wi-Fi sinyalini her yere dağıtabiliyor. Fiyatı ise 398 TL.

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