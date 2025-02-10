Aracınızda oluşabilecek problemleri anlatmaya devam ediyoruz… Sırada neden aracın mavi duman attığı var. Eğer siz de aracınızda bu problemi yaşıyorsanız, söyleyeceklerimize kulak vermenizi öneririz.

Çünkü aracın mavi duman atması, genellikle motora ciddi sıkıntılar yaşatabliliyor. Üstelik tek bir sebebe dayandırmak da o kadar kolay değil.

Peki öyleyse açıklayalım: Araç neden mavi duman atar?

Araçların mavi duman atması, genellikle motor yağı ile ilgili bir durumdur.

Böyle bir durumda öncelikle mavi dumanın çıkmasının temel sebebine bakmak gerekiyor. Bu sorunun temelinde ise motor yağının yanma odasına sızarak orada yanması yatıyor. Bu durum, motorun içinde bir yerlerde aşınma ya da hasar olduğu anlamına geliyor. Tam olarak neyin bu soruna yol açtığı ise değişebiliyor.

Bu durumun en yaygın nedenlerden biri, segmanların aşınmasıdır. Segmanlar, pistonların etrafında yer alarak motor yağı ile yanma odası arasındaki sızdırmazlığı sağlıyor. Zamanla aşınan bu segmanlar, motor yağının yanma odasına sızmasına neden oluyor. Yağ ise burada yanarak mavi dumanın çıkmasına yol açıyor.

Segmanlardaki aşınma, motorun genel sağlığı üzerinde ciddi bir etki yapabilir. Çünkü motorun içindeki bu sızmalar, yağ kaybına ve dolayısıyla daha büyük motor arızalarına yol açabilir.

Supap keçelerinin aşınması da mavi dumanın bir başka sebebidir.

Supap keçeleri, motorun silindirlerine sızabilecek yağı engelliyor. Eğer bu keçeler aşınırsa, motor yağı supaplardan silindirlere geçer ve burada yanarak mavi duman oluşturur. Supapların ve segmanların sorunları ise motorun düzgün çalışmasını olumsuz etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu tarz bir problem tespit edildiğinde duruma hemen müdahale edilmesi gerekir.

Özellikle turbo motorlu araçlarda turbo arızaları da bu dumanın sebebi olabiliyor.

Turbo, motorun performansını arttıran bir bileşen olduğu için burada oluşan herhangi bir arıza, yağın yanma odasına veya egzoza sızmasına yol açabiliyor. Bu da yine araçtan mavi dumanın çıkmasına neden oluyor. Turbo motorlarında yaşanan bu tür arızalar hem aracın performansını düşürüyor hem de daha yüksek maliyetli onarımlara yol açabiliyor.

Tüm bunların yanında silindir kapağı veya conta problemlerini de unutmamak gerekiyor. Silindir kapağı contasının hasar görmesi, motor yağının yanma odasına geçmesine neden olur. Özellikle motorun aşırı ısındığı durumlarda, bu tür conta problemlerine sık rastlarız. Ayrıca motorun aşınması, silindir duvarlarında genişlemelere yol açarak yağın sızmasına ve yanmasına sebep olur.

Yanlış ya da fazla motor yağı kullanımı da bu duruma sebep.

Motor yağının seviyesi eğer çok yüksekse, fazla yağ yanma odasına sızabiliyor ve burada yanarak mavi duman çıkmasına yol açıyor. Tabii aracın motoruna uygun olmayan bir yağ kullanmak da benzer sorunlarla karşılaşmamıza sebep oluyor.

Mavi duman, çoğu insanın fark etmediği ancak büyük sorunlara sebep olan bir problemin habercisi. Kaynağını tespit etmek, araç sağlığı için oldukça önemli. Zira küçük bir sorun, büyük sorunların habercisi de olabiliyor. Bunun için düzenli bakım ve yağ kontrolü yapılmasını öneriyoruz.

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