Direksiyonu sağa ve sola çevirdiğinizde, özellikle tam tur döndürdüğünüzde gelen bir gıcırtı sesi mi var? Öyleyse size ufaktan bir sanayi yolu görünüyor olabilir…

Bu tür sesler, pek dikkate alınmasa da aslında birtakım mekanik arızanın habercisi olabiliyor. Duyulduğunda anormal bir durum olmadığı düşünülen bu gıcırtı sesi, aslında pek çok şeyin habercisi olabilir.

Öyleyse açıklayalım: Direksiyon simidini çevirdiğimizde neden tıkırtı ya da gıcırtıya benzer bir ses duyuyoruz?

Direksiyondan ses gelmesinin pek çok farklı nedeni olabiliyor.

Seslerin kaynağı, aracınızın direksiyon sistemi, süspansiyon bileşenleri veya hidrolik sistemindeki bir arızadan kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla aracın birtakım özellikleri, bu konuda önem arz ediyor.

Direksiyon kutusu veya güç direksiyonu pompası gibi parçalar arızalandığında, genelde tıkırtı veya gıcırtı şeklinde sesler duyabiliriz. Bu, direksiyon kutusundaki dişlilerin deforme olması veya sistemdeki yağ seviyesinin düşmesi nedeniyle gerçekleşiyor. Eğer direksiyon sıvısı azalmışsa, pompa kısmında hava kabarcıkları oluşuyor. Bu da doğal olarak bu sese yol açabiliyor.

Süspansiyon sistemine de bakmak gerekiyor.

Süspansiyon sistemi, direksiyonun sağa veya sola çevrilmesinde rol oynayan temel etmen. Amortisörler, rot kolları ve salıncaklar gibi bileşenler zamanla aşındığında, direksiyon döndürülürken gıcırtı, tıkırtı gibi bazı sesler meydana gelebiliyor.

Yine aynı şekilde stabilizör bağlantıları ve burçlar da bu tür seslerin sebebi olabilir. Özellikle düşük hızlarda bu sesin duyulması hâlinde sebebi, bunlar olabilir.

Fren sisteminde arıza olabilir.

Eğer fren diskleri eğilmişse ya da fren kaliper pistonları sıkışmışsa, dönüşlerde direksiyondan sürtünme sesleri duyabiliriz. Sesin yanında bu durum bir de direksiyonun titremesine yol açabiliyor.

Ayrıca amortisör takozları ve süspansiyon burçları da zamanla yıpranıyor. Bu takozlar, direksiyonun hareketi sırasında gıcırtı seslerine neden oluyor. Salıncak burçları ve diğer bağlantı elemanları da yağ eksikliği veya aşınma sebebiyle bu sesleri çıkarabiliyor.

Tabii bu ses, her zaman büyük bir sorunun belirtisi olmayabilir.

Direksiyon sıvısının azaldığı durumda da bu sesi geçici olarak duyabiliriz. Bu, basit bir sebep olsa da fren disklerinin veya direksiyon kutusunun bozulması gibi daha ciddi sorunlar, uzun vadede aracınızın güvenliğini de etkiliyor.

Böyle bir durumda, sesin türünü ve sıklığını iyi ayırt etmek gerekir. Yüksek sesler, titreşimler ve direksiyonun zor dönmesi, ciddi bir arızanın habercisi olabileceği gibi bu durumda, yetkili servise başvurmak en doğru ve sağlıklı adım olacaktır.

Direksiyondaki bir arıza, araç güvenliğini temelden etkiler.

Dolayısıyla direksiyondan gelen ses, bir arızanın habercisi olmasa bile ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Bir teknik servise götürüp aracı detaylıca inceletmek, oluşabilecek sorunların da önüne geçmek için oldukça kritik.

Aracın direksiyon sistemine dikkat etmek, sürüş güvenliğinin yanı sıra aracın ömrünü de uzatmak adına büyük bir öneme sahip. Çoğu insan, bu sesi duysa da pek umursamıyor. Ancak bu tür sesler, şakaya gelmeyecek; canınız da trafik güvenliğinizi ciddiye alacak kadar kıymetli…

İlginizi çekebilir: