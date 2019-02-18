Araştırmacılar: Düz Dünyacıların Artması YouTube'un Suçu

Araştırmacılar, düz Dünya'ya inanmaya başlayan hemen hemen herkesin YouTube ile bu duruma başladığını belirtiyor.

İçinde bulunduğumuz 2019 yılında, bunca imkan ve teknolojik seferberlik çağındayken dahi düz Dünya'ya inananların sayısı günden güne artıyor. Texas Tech Üniversitesi profesörü Asheley Landrum'a göre bu durumun tek bir suçlusu var: YouTube.

Guardian gazetesinde yayınlanan makaleye göre, röportaj ve mülakat gerçekleştirilen 30 düz Dünyacının tamamı bu kanıya varırken YouTube üzerinden videolar izlediklerini belirtti. Landrum, bu konuda YouTube'u değil kullandıkları algoritmayı suçladığını belirtti.

Landrum'a göre YouTube, sizin tavşan deliğine düşmenizi sağlayacak bir öneriler sekmesine sahip. Bu sayede hiç ilginizin dahi olmayacağını düşündüğünüz videolar izlerken buluyorsunuz kendinizi... Yine röportaj yapılan kişilerin bu tür videoları ilk başta kendilerinin aratmadığını belirtmesi de bunu destekler nitelikte.

Asheley Landrum, konuyla ilgili son olarak şunları söyledi: "Bizim düz Dünya ile ilgili videoların silinmesine değil, Dünya'nın düz olduğunu iddia edenleri yanlışlayacak, bilimsel ve iyi hazırlanmış videolara ihtiyacımız var."