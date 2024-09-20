Netflix ile Riot Games iş birliğinde hayata geçirilen Arcane'in 2. sezon yayın tarihi açıklandı. Yeni sezona dair yeni bir fragman da paylaşıldı.

Uzun süredir beklenen an nihayet geldi. Arcane'in 2. sezonunun resmî yayın tarihi açıklandı. Yaklaşık üç yıl önce ilk sezonu yayınlanan ve dünya genelinde büyük bir popülarite yakalayan League of Legends evrenini konu alan animasyon dizisi, nihayet 2. sezonuyla geri dönüyor.

Dizinin 2. sezonu, Arcane’in ilk sezonunun üçüncü yıl dönümüne yakın bir tarihte, 9 Kasım Cumartesi günü Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Netflix Geeked Week 2024 etkinliği sırasında yapılan bu duyuru, Arcane'i merakla bekleyenler için başka sürprizler de içeriyor.

Arcane 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Riot Games ve Fortiche Productions ile ortaklaşa hazırlanan etkinlikte dizinin 2. sezonunun, tıpkı ilk sezonda olduğu gibi bölümlük hâllerde parçalara ayrılacağı açıklandı. İlk kısım 9 Kasım'da, ikinci kısım 16 Kasım'da ve final kısmı ise 23 Kasım'da yayınlanacak ve böylelikle 2. sezon tamamlanmış olacak. Bölümlerin sayısı kesin olarak açıklanmasa da serinin hayranları ilk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da her bir kısımda üçer bölüm olacağını düşünüyor.

Arcane 2. sezon yeni fragmanı

Ayrıca dizinin yapımcıları Christian Linke ve Alex Yee, izleyicilere bir sürpriz yaparak 2. sezondan yeni bir fragman yayınladı. Yayınlanan fragmanda Vi oldukça karanlık bir atmosferde geçen dövüş sahneleriyle dikkat çekiyor. Bahsi geçen sahneler, 2. sezonda Vi’nin başına korkunç olaylar geleceğini ve karakterin zorlayıcı bir içsel yolculuğa çıkacağını gösteriyor.

Arcane'in 2. sezonu, Piltover ve Zaun şehirlerini korumak için verilen mücadeleyi derinlemesine ele alacak. Şimdiden hepimiz dizinin dönüşü için oldukça heyecanlıyız ve bu destansı hikâyenin nasıl sona ereceğini büyük bir merakla bekliyoruz.

Peki siz Arcane'in ilk sezonunu izlemiş miydiniz? 2. sezondan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.