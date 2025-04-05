Arjantin’in Santa Fe şehri, coğrafi konumu ve iklim koşulları nedeniyle sık sık su baskınlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgede meydana gelen sel felâketleri, şehri âdeta yutuyor.

Sürekli sel felâketine maruz kalan şehir, neden sular altında kalıyor?

İnsanlar, bölgede oluşan bu duruma o kadar alışmışlar ki yadırgamıyorlar bile. Peki zaman zaman bölgeyi esir altına alan ve oldukça tehlike arz eden bu seller, neden durdurulamıyor?

Santa Fe, Güney Amerika’nın en büyük nehirlerinden Parana Nehri ve Salado Nehri’nin etkisi altında.

Özellikle yağışlı dönemlerde, Brezilya gibi yukarı havzalardaki şiddetli yağmurlar, Parana’nın taşmasına sebep oluyor. Nehrin geniş su toplama havzası, yoğun yağış dönemlerinde su seviyesinin hızla yükselmesine neden olurken taşkın riskini de artırmaya yetiyor.

Elbette tek etken nehirler değil. Şehir, alüvyonlu ovalar üzerine kurulduğu için düzlük araziler, suyun doğal akışını engelleyerek birikmesine sebep oluyor. Yani aslında şehir, var olduğundan beri bu tehlikelerle karşı karşıya.

Bölgenin iklim özellikleri de bu durumu tetikliyor.

Santa Fe bölgesi, özellikle yaz aylarında yoğun yağışlar alan bir bölge. Bu aşırı yağışlar da tahmin edeceğiniz üzere nehirlerin ve su yollarını aşarak taşkınlara sebep oluyor. Şehirlerdeki yetersiz su tahliye sistemleri ise cabası. Yağmur suları, etkili bir şekilde boşaltılamadığı için bu durum su birikintilerine kapı aralıyor.

Plansız kentleşme, maalesef her yerde var. Kontrolsüz şehirleşme, doğal su yollarının tahrip olmasına ve suyun akışını engellemesine yol açıyor.

Şehir, 2 kez büyük bir sel felâketi atlattı.

2003’te büyük bir sel yaşayan Santa Fe, yoğun yağışlar ve Parana Nehri’nin taşması sonucu büyük ölçüde su altında kalmış, ciddi kayıplar yaşamıştı. 13 senenin ardından 2016’da da aşırı yağış alan bu bölgede nehir seviyesi yükselirken su baskınları meydana geldi. Yaşanılan kayıplar da bir hayli üzücü.

Hâlâ ara ara sular altında kalan şehir, eski hâlini aldığında yaşamına devam ediyor. Gelecekte oluşabilecek ciddi kayıplar için bir an önce önlemlerin alınması gerektiği de apaçık ortada.

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