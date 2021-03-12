Picodi.com analitik ekibi, tüm zamanların en iyi dizilerini izlemek için kaç saate ihtiyaç duyulduğunu hesapladı. Dizilerin IMDB puanlarına ve izleyici sayılarına göre seçildiği listenin tamamını tek bir oturuşta izlemek bile aylar sürüyor.

Günümüzde çevrimiçi yayın platformlarının artmasıyla her geçen gün yeni bir dizi hayatımıza girmeye başladı. Öyle ki dizi izlemek, özellikle pandemi döneminde insanların en popüler eğlence biçimlerinden biri haline geldi. Peki, tüm bu yapımları izlemek için ne kadar vakit harcıyoruz hiç düşündünüz mü?

Picodi.com analitik ekibi, dünya popüler kültürünün sunduğu en önemli dizileri izlemek için ne kadar zaman harcanması gerektiğini hesapladı. Karşılaştırma yapılırken IMDb üzerinde en yüksek reytinge ve en fazla izleyici sayısına sahip olan yapımlar seçildi. Gelin, tüm bu dizileri izlemenin ne kadar sürdüğüne hep birlikte göz atalım.

En popüler dizileri izlemek ne kadar sürüyor?

Listeye baktığımızda ilk sırada, bir animasyon projesi olan Simpsonlar yer alıyor. 1989'dan beri yayınlanan dizi, neredeyse 700 bölümden oluşuyor ve izlemek de haliyle epey bir zaman alıyor. Dizinin 1989'dan beri yayınlanan tüm sezonlarını izlemek için 322 saat harcamak gerekiyor.

Simpsonlar'ın ardından ikinci sırada, 15 sezonun tamamı 246 saat süren Supernatural yer alırken, üçüncü sırada 131 saat ile House, dördüncü sırada 116 saat ile The Walking Dead ve beşinci sırada 114 saat ile South Park yer alıyor.

Elbette, popüler kültüre ayak uydurmak için ekran başında saatlerce vakit geçirmek gerekmiyor. Bu noktada kısa olmasına rağmen milyonlarca kişinin beğenisini kazanmayı başarmış yapımlar arasında 5 saat 27 dakikalık izleme süresine sahip Chernobly ile 6 saat 35 dakikalık Queen's Gambit bulunuyor.

Son olarak birisi, tüm bu yapımları tek bir oturuşta izlemeye karar verseydi toplam 2806 saat harcaması gerekirdi. Kıyaslama yapmak açısından; günde yalnızca 8 saat uykuya ayrıldığını düşündüğümüzde bile bu süre yaklaşık 175 güne denk geliyor.