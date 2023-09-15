ARM'ın halka arz süreci resmen tamamlandı. 14 Eylül'de NASDAQ'ta listelenmeye başlayan şirket, ilk işlem gününde yüzde 28 civarı değerlendi. Finans uzmanları, bunun halka arzlarda tetikleyici olacağını söylüyor.

Teknoloji dünyasının gözü kulağı bir süredir ARM'da. Dünyanın sayılı çip tasarım ve lisans firmaları arasında yer alan şirket, bir süredir halka arz meselesi ile gündemdeydi ve hemen herkesin konuştuğu mesele, nihayete erdi. Dün itibarıyla NASDAQ'ta listelenmeye başlayan ARM, daha ilk gününde etkileyici bir performans gösterdi.

Dünyanın dört bir yanından yatırımcıların ilgi gösterdikleri ARM'ın halka arz fiyatı 51 dolar olarak açıklanmıştı. Yani talep toplama döneminde ARM hissesi satın almak isteyenler, lot başına 51 dolar ödediler. Ancak NASDAQ'ın açılmasıyla bu fiyat ucuz kalmış oldu. İlk işlem gününde yüzde 28 değer kazanan ARM hisseleri, 65,43 dolara kadar yükseldi. ARM, bu gelişme ile tarihe geçmiş oldu. Ancak hisselerin işlem kapandığında 63,59 dolara gerilediğini belirtelim.

Yılın en büyük halka arzı oldu!

*ARM hisse senedi fiyat grafiği.

ARM ile ilgili yapılan açıklamalarda, halka arzdan 4.87 milyar dolar gelir elde edildiği belirtildi. ARM, bu gelir artışı ile değerlemesini 54.5 milyar dolara yükseltmiş oldu. ARM'ın halka arzı, bu istatistiklerle yılın en büyük halka arzı oldu. Bir dipnot olarak, şirketin küçük bir bölümünün halka arz edildiğini, SoftBank'ın ARM'ın yüzde 90 kadarını kontrol etmeye devam ettiğini belirtelim. Buna rağmen gelen talep, açılan lot değerinin 10 katından fazlaydı...

ARM'ın halka arzı neden bu kadar gündem oldu?

Ekonomistlerin ARM ile ilgili ortak görüşü, yapay zekâ etkisi. Yeni yeni hayatımıza girmeye başlayan yapay zekâ, bu sektörde çalışan şirketlerin dikkat çekmesini sağlıyor. Hal böyle olunca yapay zekâ odaklı şirketlerin hisseleri artış gösteriyor, ARM'da gördüğümüz şekilde halka arz sürecinde devasa patlamalar yaşanıyor. Daha birkaç hafta önce NVIDIA'nın son çeyrekteki kazancını yüzde 100, kârını ise yüzde 800 artırdığını aktardığımızı hatırlatalım.

ARM'a benzer halka arzlar görmeye devam edebiliriz

30 yıldan uzun süredir sektörün içinde olan finans uzmanı Daniel Morgan'a göre bu daha başlangıç. Yatırım bankalarının yapay zekâ odaklı şirketler için heveslenmeye başladıklarını anlatan Morgan, ARM gibi ucu yapay zekâya dokunan diğer şirketlerin de bir bir halka arz olmaya başlayacaklarını düşündüğünü söylüyor. Başka bir finans uzmanı olan Chuckie Reddy ise ARM hisselerinin ilk günden değer kazanmasının, halka arz süreçleri için tetikleyici olacağını belirtti. Morgan'a göre de durum böyle. Ancak Morgan, bunun sadece yapay zekâ ve teknoloji şirketlerinden ibaret olacağına inanıyor...

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.