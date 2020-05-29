Arnold Schwarzenegger, Protein Karışımının Tarifini Verdi

Oyuncu, vücut geliştirme şampiyonu ve California’nın eski valisi Arnold Schwarzenegger, sağlıklı yaşam için kullandığı protein karışımının tarifini paylaştı. Ünlü oyuncu, oldukça ilginç karışımını yapmak için protein tozu gibi malzemelerin yanında yumurtayı kabuklarıyla beraber kullanıyor.

Arnold Schwarzenegger, birçok ünvanı bulunan yetenekli insanlar arasında yer alıyor. İlk olarak vücut geliştirme şampiyonalarında ünlü olan Schwarzenegger, rol aldığı sinema filmleriyle sinema efsaneleri arasına girdi ve geçtiğimiz yıllarda California Valisi olarak CV'sini garip ve ulaşılması zor bir hale getirdi. Schwarzenegger, birçok yeteneğinin yanında bir de kendi anlatımıyla bazı lezzetli karışımların da mucidi.

Schwarzenegger, Men’s Health dergisine verdiği röportajda sağlıklı yaşam için kullandığı karışımın tarifini anlattı. Ünlü oyuncu, sıradan malzemelerle oldukça şaşırtıcı bir karışımı ortaya çıkarmayı başarmış görünüyor.

Schwarzenegger’in karışımında protein tozu, muz gibi malzemelerin yanında yumurta da bulunuyor. Ancak ünlü oyuncu yumurtayı kabuklarıyla beraber karışıma katıyor. Sağlıklı bir karışım için aslında yumurta kabukları oldukça mantıklı görünüyor. Çünkü yumurta kabuğu florür, magnezyum ve selenyum gibi minerallerin yanında ciddi bir kalsiyum kaynağıdır.

Ünlü oyuncu, karışımını günün farklı saatlerinde tükettiğini söylüyor. Schwarzenegger, karışımını gece tüketmek istediğinde için tekila veya Schnaps da ekliyormuş ve karışımın daha yumuşak versiyonunun egzersizlerin öncesi ve sonrasında rahatlıkla tüketilebileceğini belirtiyor.

Arnold Schwarzenegger’ın oldukça sağlıklı görünen protein karışımının içinde 250 ml badem sütü, 60ml vişne suyu, 1 muz, 1 kaşık protein tozu ve kabuklarıyla beraber bir çiğ yumurta bulunuyor.

Arnold Schwarzenegger’ın protein karışımının tarifini verdiği video: