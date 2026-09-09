Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Sam Altman'ın OpenAI'dan Kovulup Geri Alınmasını Konu Edinen Film Artificial'dan Fragman Geldi [Video]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OpenAI'ın 2023 yılında CEO Sam Altman ile yaşadığı olayları anlatan Andrew Garfield başrollü film Artificial'dan ilk fragman yayımlandı.

Sam Altman'ın OpenAI'dan Kovulup Geri Alınmasını Konu Edinen Film Artificial'dan Fragman Geldi [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük yapay zekâ şirketi OpenAI, 2023 yılında herkesi şaşkına uğratan bir olay yaşamıştı. Olayda CEO Sam Altman ani bir şekilde görevinden alınmış ancak yalnızca birkaç gün sonra görevine geri dönmüştü. Bu süreçte şirket içinde yaşananlar büyük merak konusuydu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İşte tam olarak bu konu üzerinde bir film çekildi. Bu film; Oscar adayı Luca Guadagnino’ın yönettiği ve Andrew Garfield’ın başrolde yer aldığı Artificial olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise yapımdan ilk fragman paylaşıldı.

Artificial filminin ilk fragmanı

Filmde Sam Altman karakterini ünlü oyuncu Andrew Garfield canlandırıyor. Şirketin ortak kurucularından Elon Musk rolünde Ike Barinholtz yer alırken, eski OpenAI CTO’su Mira Murati’yi Monica Barbaro, eski baş bilim insanı Ilya Sutskever’i ise Yura Borisov canlandırıyor. Kadroda ayrıca Nobel Ödülü sahibi Geoffrey Hinton rolüyle Mark Rylance’ın yanı sıra Jason Schwartzman, Zosia Mamet, Cooper Hoffman, Chris O’Dowd, Cooper Koch ve Billie Lourd gibi isimler de yer alıyor.

"Artificial" filminin vizyon yolculuğu oldukça çalkantılı bir süreçten geçti. Başlangıçta filmi dünya çapında yayınlamayı planlayan Amazon MGM, OpenAI ile yaptığı dev ortaklık ve şirkete yaptığı 50 milyar dolarlık yatırımın ardından projeyi sürpriz bir şekilde iptal etti. Amazon MGM Studios yetkilileri, filmin "başka bir stüdyo tarafından yayınlanmasının daha doğru olacağını" belirterek projeden çekildiklerini açıkladı. Netflix, A24 ve Focus gibi dev yapım şirketlerinin projeyi pas geçmesinin ardından, Haziran 2026’da filmin dağıtım haklarını Neon satın aldı.

Filmde direkt olarak Sam Altman’ın kovulup geri girmesini, şirket içinde yaşanan kaotik olayları ve yapay zekâ sektörünün perde arkasını göreceğiz. Fragmandan bizi oldukça hareketli ve ilginç bir filmin beklediğini görebiliyoruz. Hatta bazı kısımları ürkütücü bile duruyor. Artificial filmi, **25 Aralık’**ta vizyona girecek.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tamamen Yapay Zekâyla Oluşturulan Türk Dizi Surlar, Prime Video'da Yayımlandı: Dünyada Bir İlk

Tamamen Yapay Zekâyla Oluşturulan Türk Dizi Surlar, Prime Video'da Yayımlandı: Dünyada Bir İlk

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

RTÜK'ten Dijital Platformlara Yaptırım! Netflix, HBO Max, Prime Video ve Disney+'a Ceza Yağdı!

RTÜK'ten Dijital Platformlara Yaptırım! Netflix, HBO Max, Prime Video ve Disney+'a Ceza Yağdı!

OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com