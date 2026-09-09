OpenAI'ın 2023 yılında CEO Sam Altman ile yaşadığı olayları anlatan Andrew Garfield başrollü film Artificial'dan ilk fragman yayımlandı.

Dünyanın en büyük yapay zekâ şirketi OpenAI, 2023 yılında herkesi şaşkına uğratan bir olay yaşamıştı. Olayda CEO Sam Altman ani bir şekilde görevinden alınmış ancak yalnızca birkaç gün sonra görevine geri dönmüştü. Bu süreçte şirket içinde yaşananlar büyük merak konusuydu.

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İşte tam olarak bu konu üzerinde bir film çekildi. Bu film; Oscar adayı Luca Guadagnino’ın yönettiği ve Andrew Garfield’ın başrolde yer aldığı Artificial olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise yapımdan ilk fragman paylaşıldı.

Artificial filminin ilk fragmanı

Filmde Sam Altman karakterini ünlü oyuncu Andrew Garfield canlandırıyor. Şirketin ortak kurucularından Elon Musk rolünde Ike Barinholtz yer alırken, eski OpenAI CTO’su Mira Murati’yi Monica Barbaro, eski baş bilim insanı Ilya Sutskever’i ise Yura Borisov canlandırıyor. Kadroda ayrıca Nobel Ödülü sahibi Geoffrey Hinton rolüyle Mark Rylance’ın yanı sıra Jason Schwartzman, Zosia Mamet, Cooper Hoffman, Chris O’Dowd, Cooper Koch ve Billie Lourd gibi isimler de yer alıyor.

"Artificial" filminin vizyon yolculuğu oldukça çalkantılı bir süreçten geçti. Başlangıçta filmi dünya çapında yayınlamayı planlayan Amazon MGM, OpenAI ile yaptığı dev ortaklık ve şirkete yaptığı 50 milyar dolarlık yatırımın ardından projeyi sürpriz bir şekilde iptal etti. Amazon MGM Studios yetkilileri, filmin "başka bir stüdyo tarafından yayınlanmasının daha doğru olacağını" belirterek projeden çekildiklerini açıkladı. Netflix, A24 ve Focus gibi dev yapım şirketlerinin projeyi pas geçmesinin ardından, Haziran 2026’da filmin dağıtım haklarını Neon satın aldı.

Filmde direkt olarak Sam Altman’ın kovulup geri girmesini, şirket içinde yaşanan kaotik olayları ve yapay zekâ sektörünün perde arkasını göreceğiz. Fragmandan bizi oldukça hareketli ve ilginç bir filmin beklediğini görebiliyoruz. Hatta bazı kısımları ürkütücü bile duruyor. Artificial filmi, **25 Aralık’**ta vizyona girecek.