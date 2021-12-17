İnternetten ödeme yaparken verdiğimiz telefon numaralarına doğrulama kodu haricinde SMS gönderilmesi yasaklandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamanın detaylarını aktarıyoruz.

Neredeyse her gün "İnternetsiz ev kalmasın!" diyen bir telesekreterin karşınıza çıktığı çağrılar alıyorsanız bunun pek çok sebebi var. Ancak temelinde, telefon numaralarınızı ticari kurumlara kaydederken verdiğiniz izinler yatıyor. Bu izinler, çoğunlukla son kullanıcının ilk etapta anlamayacağı şekilde düzenleniyor ve dolaylı yoldan "rıza" alınıyor. KVKK, yaptığı son açıklama ile bu rızanın açıkça istenmesi gerektiği konusunda tüm sektörü uyardı.

İnternetten ödeme yaparken doğrulama kodu almak için verdiğimiz telefon numaralarına, artık açık şekilde alınan rızamız olmadan başka bir ticari amaçlı SMS gönderilemeyecek . Bu önlem sorunu kökünden çözmek için şimdilik yeterli olmasa da KVKK'nın işi sıkı takip etmeye başladığını gösteriyor.

KVKK'dan verilerimizi alan şirketlere uyarı niteliğinde açıklama:

Ödeme aşamasında alınan telefon numaralarımızın sadece ödeme ile ilgili işlemlerde kullanılması, başka amaçlarla kullanılması için kullanıcıdan açıkça onay istenmesi gerektiğinin altını çizen açıklama şu şekilde:

"Bunun yanı sıra, veri sorumlularınca açık rıza alınması ve aydınlatma yükümlülüğü işlemlerinin birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek durumlardan kaçınılması, ticari elektronik ileti gönderimi için açık rıza alınmasını teminen SMS doğrulama kodu gönderilmesine yönelik bir uygulamaya gidilmesi halinde ise söz konusu işlemde alınacak açık rızanın tüm unsurları kapsaması önem arz etmektedir."

Bu açıklama, istenmeyen SMS ve çağrılara çözüm olur mu?

Ne yazık ki hayır. Zira kişisel bilgilerimiz ve özellikle telefon numaralarımız, sadece bu uyarıda bahsi geçen şekilde üçüncü şahısların eline geçmiyor. Büyük şirketlerin verileri ele geçirildikten sonra buradaki telefon numaralarımız da izinsiz şekilde ticari olarak kullanılıyor. Şirketlerin bizden talep ettikleri bilgileri amacı dışında kullanmaması da bir diğer etmen; caydırıcı olması adına ciddi yaptırımların getirilmesi gerekiyor.

Kişisel bilgilerimiz hem bizim hem de şirketlerin kontrolü dışında nasıl ele geçiriliyor? Aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: