Artvin'deki Kar Fırtınası, Deniz Üzerinden Böyle Gelmiş

Türkiye genelini etkisi altına alan kar yağışının etkilediği şehirlerden bir tanesi de Artvin oldu. Kent yaşamını felç eden ve 186 köye ulaşımı kesen kar yağışı 2 gün sürdü. Şimdiyse ortaya, bu kar yağışının deniz üzerinden nasıl geldiğini gösteren ürkütücü görüntüler çıktı.

Türkiye, özellikle de son birkaç gündür kış mevsiminin en sert dönemini yaşıyor. Pek çok şehrimiz, yoğun kar yağışından nasibini almış durumda. Hatta kar yağışının beklentilerin de üzerinde olması, pek çok şehirdeki yaşamı olumsuz olarak etkiledi ve 30'dan fazla şehir bugün kar tatili yapıyor.

Kar yağışının etkisini gösterdiği şehirlerimizden bir tanesi de Artvin oldu. 2 gündür devam eden kar yağışı, kent yaşamını olumsuz etkilemiş durumda. Şehir merkezinde 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 1 metreye kadar ulaşmış durumda. Ulaşılamayan bölgeler için çalışmaların başlatıldığı kentten şimdiyse ürkütücü görüntüler geldi.

Sizlere az sonra, Artvin'in Hopa ilçesinden bazı görüntüler aktaracağız. Söz konusu görüntüler, Hopa'ya deniz üzerinden gelen kar fırtınasını gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan görüntüler, Artvin'deki hayatı felç eden kar yağışının nasıl adım adım geldiğini gözler önüne seriyor.

Artvin'i vuran kar fırtınasının gelişi

Bu denli ürkütücü bir şekilde gelen kar fırtınası, Artvin'de bulunan 186 köyün ulaşımını kapattı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre köylere ulaşabilmek için gerekli olan çalışmalar sürdürülüyor ancak kar yağışının beklentilerden fazla olması nedeniyle köylere ulaşmanın uzun sürebileceği ifade ediliyor.