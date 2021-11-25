"Birleşik Arap Emirlikleri, ASELSAN’ı Almak İstiyor"

Emin Çapa’nın aktardıklarına göre Birleşik Arap Emirlikleri, Türk Savunma Sanayii’nin en önemli parçalarından birisi olan ASELSAN’a ortak olacak. Bu konudaki görüşmelerin şu anda Ankara kulislerinde gerçekleştiği bildirildi.

Son haftalarda sürekli artmaya devam eden, son olarak 23 Kasım günü 13,46 seviyesini görerek yeni bir rekora imza atan dolar kuru ve diğer kurlardaki artışlar, Türkiye’de pek çok ürüne peşi sıra zam gelmesine ve tüm sektörlerde endişelerin başlamasına neden olmuştu. Dün akşam saatindeyse dikkat çeken bir açıklama geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri fiili lideri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, dünkü Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Al Nahyan, 10 farklı alanda Türkiye’ye yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Bu yatırımlar için toplamda 10 milyar dolarlık bir fon ayrıldığı da açıklanmıştı. BAE’nin yapacağı yatırımların alanları net olarak açıklanmamışken bugün ilgi çeken bir iddia ortaya atıldı.

BAE, ASELSAN’a ortak olmak istiyor:

Ekonomist ve gazeteci Emin Çapa, BAE Veliaht Prensi Nahyan’ın Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybından faydalanmak istediğini belirtti. Çapa, Türk Savunma Sanayii’nin en önemli yapılarından olan ASELSAN’ın hisselerini alarak şirkete ortak olmak istediğini öne sürdü. Kendisinin açıklamasına göre ASELSAN’ın hisselerinin BAE’ye satılması konusu, şu anda Ankara kulislerinde görüşülüyor.

Dün yapılan anlaşmalar detaylı olarak paylaşılmadı:

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dün imzalanan araştırmalar, Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası Arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat şeklindeydi. Yapılan anlaşmaların detayları henüz paylaşılmadı.