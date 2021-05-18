ASELSAN, yalnızca cep büyüklüğünde olan, gözlem ve keşif görevlerinde kullanılacak mikro boyuttaki drone'u Saka'nın uçuş testini gerçekleştirdi. TSK'nın gözü kulağı olan İHA, ASELSAN'ın öz kaynakları ile finanse ediliyor.

Türkiye'nin savunma sanayii sektöründeki öncü isimlerinden ASELSAN, "Saka" isimli yeni gözlem ve keşif aracının uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mikro boyutlarda bir drone olarak karşımıza çıkan hava aracı projesi, kısa bir süre önce başlatılmıştı.

Saka ile ilgili açıklamalar, projenin yürütülmesine liderlik eden Yusuf Ziya Kotil tarafından yapıldı. Mikro drone'un kava, hava ve deniz görevlerinde kullanılabileceğini dile getiren Kotil, Saka'nın şu an için yalnızca 600 gram olduğunu, ilerleyen zamanlarda bu değerin 500 gramın altına düşeceğini söyledi. Kotil'e göre Saka, mağara gibi sığınakların uzaktan takip edilmesi ve kara araçlarına öncülük edilmesi gibi farklı görevlerde kullanılabilecek.

Karşınızda, TSK'nın gözü kulağı olacak Saka

Saka'nın dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de boyutu. Yusuf Ziya Kotil, bu hava aracının yalnızca cep boyutunda olduğunu böylelikle kolaylıkla taşılabildiğini ifade ediyor. Drone'un saniyeler içerisinde uçuşa hazır hale gelebileceğini belirten ASELSAN yöneticisi, Saka'nın sahip olduğu bu özelliklerle diğer insansız hava araçlarına kıyasla önemli avantajlar sağlayacağını söylüyor.

ASELSAN'ın yeni İHA'sı, kompakt bir yapıya sahip. Bu bağlamda batarya ve diğer ekipmanlar, ihtiyaç duyulduğu an değiştirilebiliyor. Saka'nın inşa edildiği platformun ASELSAN tarafından tasarlandığını söyleyen Kotil, bu drone'da ASELSAN imzalı yazılım olduğunun altını da çiziyor. Projenin ilerleyen süreçlerinde millileştirme çalışmalarına devam edeceklerinden de bahseden Yusuf Ziya Kotil, böylelikle de dışa bağımlılığın azalacağını belirtiyor.