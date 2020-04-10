Netflix'in yaklaşmakta olan Türk dizisi Aşk 101, bir süredir sosyal medyanın gündeminde. Dizi ile ilgili açılan sahte bir hesaptan yapılan paylaşım, dizi ve Netflix'in sosyal medyada linç yemesine neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Netflix yetkilileri, tartışmalara son noktayı koydular.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, hem orijinal hem de lisanslı içeriklerle milyonlarca kullanıcıya hizmet ediyor. Ülkemizde de aktif olarak kullanılan platform, zaman zaman Türk yapımı orijinal dizi ve filmler de yayınlıyor. Hatta Netflix, 24 Nisan'da yeni Türk dizisi Aşk 101'i tüm dünyadaki abonelerinin beğenisine sunacak.

Aşk 101, son dönemlerin popüler oyuncularını bir araya getiren bir gençlik dizisi. Şu ana kadar birkaç fragman gördüğümüz bu dizide, aslında bambaşka hayatlara sahip olan gençlerin birleşen öykülerini anlatılacak. Ancak özellikle de birkaç gündür hem Aşk 101 dizisi hem de Netflix, ülkemizin sosyal medya gündeminin başında geliyor. Çünkü sahte bir Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, sosyal medyayı birbirine kattı.

Aşk 101'in gündem olmasına neden olan paylaşım

Yukarıda gördüğünüz paylaşım, Aşk 101 ile uzaktan yakından bağı olmayan bir Twitter hesabı tarafından paylaşıldı. Bu paylaşımda, 24 Nisan'da yayınlanacak olan dizideki karakterlerden Osman'ın, eşcinsel olduğu ima ediliyordu. İşte bu paylaşım, bazı Twitter kullanıcıları tarafından gündeme oturtuldu. Twitter kullanıcıları, şu an ulaşılamayan bir Twitter hesabından yapılan paylaşım nedeniyle hem Netflix hem de Aşk 101'e, adeta bir linç kampanyası başlattılar.

Ülkemizdeki Twitter kullanıcıları, olayın patlak vermesi üzerine bu sahte hesaptan yapılan paylaşımın gerçek olduğunu düşünerek, onlarca tepki paylaşımı yaptılar. Bu paylaşımların çok küçük bir bölümü, eleştiri kapsamında kabul edilebilecek türdendi. Ancak "#netflixadamol" etiketiyle yapılan paylaşımların çok büyük bir bölümü ağır hakaretler ve ne yazık ki ağza bile alınmayacak cümleler içeriyordu.

Konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar

Sosyal medyanın adeta ikiye bölündüğü bu olayda bir kesim, diziyi ve Netflix'i istemediklerini ifade ediyor, diğer bir kesim ise bu diziyi ve platformu destekliyordu. Ancak bir de bu konunun dışında kalarak olaya dahil olan kullanıcılar vardı. Olaya dışarıdan dahil olan bu kesme göre insanlar, televizyonlarda yer alan içerikleri de eleştirmeliydiler. Bu konuyla ilgili yapılan bir paylaşım ise şu şekildeydi;

Netflix, Aşk 101'le ilgili iddialara son noktayı koydu

Aşk 101 dizisiyle ilgili olarak yapılan paylaşımın ardından başlatılan linç kampanyası, Netflix yetkililerinin de gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz dakikalarda resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan şirket, Aşk 101 için heyecanlı olduklarını ancak yeni dizileri için açılan sahte hesaplar üzerinden pek çok yanlış bilginin yayıldığını söyledi. Konuya ilişkin bir de tavsiyede bulunan Netflix, platformdaki dizi ve karakterler için tek kaynağın kendileri olduğunu vurguladı.