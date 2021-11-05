Askerlerin 'Üniformanla Fotoğraf Paylaş' Akımına Soruşturma

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada başlayan 'üniformanla fotoğrafını paylaş' akımına karşı harekete geçtiğini duyurdu. Polis/asker birçok personel bu akıma katılarak yasak olmasına rağmen üniformalı fotoğraflarını paylaşmıştı.

Son günlerde sosyal medyada henüz nasıl ortaya çıktığı belli olmayan bir akım başladı. “Üniformanla fotoğrafını paylaş” etiketi altında başlayan akımla birlikte birçok polis ve asker, Instagram’da güvenlik sorunları teşkil edebilecek paylaşımlar yaptı. Gönderi sayısı 140 bini aşan akımla ilgili Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, sosyal medyada güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımları yapan personelleri tek tek tespit etmeye başladı. Askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili personellere yönelik yasal işlem başlatıldı. Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik de çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Askeri üniformayla paylaşım yapmak yasal olarak yasak:

Askeri üniformayla paylaşım yapmak, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun 04.04.2013 tarihli ve 2013/35-32 sayılı kararıyla yazılı olarak yasaklanmıştı. Personellere yönelik bu emrin gerekçesi, birlik disiplinin ve güvenliğin sağlanması ve istihbarata karşı koyma amaçlı olmasıydı. Nisan 2020’de de askeri üniformasıyla Facebook’ta paylaşım yapan bir asker için ‘emre itaatsizlik’ suçuna hükmedilmişti.

Paylaşımlar yüz binlerce kişi tarafından görüntülendi: