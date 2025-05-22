Ubisoft'un sevilen Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Shadows'un ilk DLC'sinin adı ve çıkış dönemi ortaya çıktı.

Assassin’s Creed Shadows çıkışıyla birlikte oldukça beğenilmiş, serinin en çok satan oyunlarından biri hâline gelmişti. Şimdi ise Insider Gaming'in haberine göre oyunun ilk büyük DLC'si olan "Claws of Awaji", Eylül ayında oyuncularla buluşacak.

Bu yeni DLC, yaklaşık 10 saatlik ek oynanış süresi, keşfedilecek yepyeni bir bölge ve oyuncuların kullanabileceği yeni silahlar getirecek. Bu DLC, Assassin's Creed Shadows için sunulacak ilk DLC olsa da son olmayacak. Gelecek süreçte yeni DLC'ler daha göreceğiz.

Claws of Awaji DLC'si Eylül ayında geliyor

Uzun süredir söylentileri dolaşan co-op modu hakkında da yeni bilgiler ortaya çıktı. Insider Gaming, bu modun sadece oyunun iki ana karakteri olan Naoe ve Yasuke ile sınırlı kalmayacağını, daha geniş bir karakter kadrosuyla çok daha derin bir anlatım sunacağını ileri sürüyor.

Her ne kadar Ubisoft’un mevcut mali durumu soru işaretleri taşısa da, Assassin’s Creed Shadows şirket için son dönemin en çok satan oyunlarından biri oldu. Görünüşe göre şirket yeni DLC'ler ile Assassin's Creed Shadows'tan uzun süre daha gelir elde etmeye devam edecek.