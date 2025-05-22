Esasında mobil oyunlarıyla ünlenen ve dünya genelinde milyonlarca gelir elde eden Netmarble'ın PC tarafındaki ciddi projelerinden biri olan Game of Thrones: Kingsroad, bugün itibarıyla oyuncuların beğenisine sunuldu.
Tıpkı mobilde olduğu gibi PC'de de ücretsiz oyun formülünü sürdüren Netmarble, bir kez daha gelirlerini oyun içi alışverişlere dayandırıyor. Biz de bu içeriğimizde Game of Thrones evrenini konu olan bu aksiyon-macera temalı RPG oyununa dair tüm detayları sizler için listeledik.
Game of Thrones: Kingsroad fragmanı
Game of Thrones: Kingsroad nasıl bir oynanış sunuyor?
Netmarble'ın Westeros kıtasının daha önce hiç görülmemiş ölçekte ve olağanüstü ayrıntılarla ete kemiğe büründüğü, izlenme rekorları kıran bir hikâyenin eşlik ettiği aksiyon-macera temalı bir RPG olarak tanımladığı Game of Thrones: Kingsroad tek oyunculu ve çevrim içi eşli PvE oyun deneyimi sunuyor.
Oyuncular oyunda Game of Thrones: Kingsroad'un uçsuz bucaksız açık dünyasında Westeros'u oluştan Yedi Krallık'ı keşfedebiliyor. Göz alıcı manzaraları, devasa şehirleri, ücra kasabaları ve el değmemiş vahşi doğası ile bu evrende yapılacak çok fazla şey var.
Game of Thrones: Kingsroad konusu
Bu isimle anılan ilk Kral Robert Baratheon öldü. Lannisterlar çaresizce Demir Taht'a tutunurken, tahtta hak iddia edenler arasındaki savaş son perdesine doğru hızla ilerliyor.
Kralın erkek kardeşi Stannis Baratheon son bir saldırı için ordusunu toplarken, Kuzey'in uçsuz bucaksız ayaz toprakları ise Kızıl Düğün'deki ihanetin ardından için için yanıyor. Kralların savaşı, diyara zarar veriyor.
Demirciler, çiftçiler ve dilenciler ızdırap içindeyken, Westeros'un Büyük Hanedanları, entrika ve komplolarına devam ediyor.
Game of Thrones: Kingsroad hangi platformlara çıktı?
Game of Thrones: Kingsroad, bugün itibarıyla PC ve mobilden oynanabiliyor. PC tarafında oyunu dilerseniz Steam'den, dilerseniz Epic Games Store üzerinden oynayabiliyorsunuz.
Game of Thrones: Kingsroad fiyatı ne kadar?
Netmarble'ın geliştirdiği Game of Thrones: Kingsroad, şirketin daha önceki oyunları gibi tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Hangi platformdan oynadığınız fark etmeksizin oyuna ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz.
Game of Thrones: Kingsroad sistem gereksinimleri
Minimum
|İşlemci
|Intel Core i5-2500K
AMD FX-8350
|Ekran Kartı
|NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
|DirectX
|DirectX 12
|RAM
|8 GB
|Depolama
|60 GB boş alan
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64 bit
Önerilen
|İşlemci
|Intel Core i7-9700
AMD Ryzen 5 5500
|Ekran Kartı
|GeForce RTX 2070 8GB
AMD Radeon RX 5700 XT
Intel Arc A770
|DirectX
|DirectX 12
|RAM
|16 GB
|Depolama
|60 GB boş alan
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64 bit
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