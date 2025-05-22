Geçmişte mobil oyunlarla milyonlarca dolar kazanan Netmarble'ın yeni oyunu Game of Thrones: Kingsroad'a dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Esasında mobil oyunlarıyla ünlenen ve dünya genelinde milyonlarca gelir elde eden Netmarble'ın PC tarafındaki ciddi projelerinden biri olan Game of Thrones: Kingsroad, bugün itibarıyla oyuncuların beğenisine sunuldu.

Tıpkı mobilde olduğu gibi PC'de de ücretsiz oyun formülünü sürdüren Netmarble, bir kez daha gelirlerini oyun içi alışverişlere dayandırıyor. Biz de bu içeriğimizde Game of Thrones evrenini konu olan bu aksiyon-macera temalı RPG oyununa dair tüm detayları sizler için listeledik.

Game of Thrones: Kingsroad fragmanı

Game of Thrones: Kingsroad nasıl bir oynanış sunuyor?

Netmarble'ın Westeros kıtasının daha önce hiç görülmemiş ölçekte ve olağanüstü ayrıntılarla ete kemiğe büründüğü, izlenme rekorları kıran bir hikâyenin eşlik ettiği aksiyon-macera temalı bir RPG olarak tanımladığı Game of Thrones: Kingsroad tek oyunculu ve çevrim içi eşli PvE oyun deneyimi sunuyor.

Oyuncular oyunda Game of Thrones: Kingsroad'un uçsuz bucaksız açık dünyasında Westeros'u oluştan Yedi Krallık'ı keşfedebiliyor. Göz alıcı manzaraları, devasa şehirleri, ücra kasabaları ve el değmemiş vahşi doğası ile bu evrende yapılacak çok fazla şey var.

Game of Thrones: Kingsroad konusu

Bu isimle anılan ilk Kral Robert Baratheon öldü. Lannisterlar çaresizce Demir Taht'a tutunurken, tahtta hak iddia edenler arasındaki savaş son perdesine doğru hızla ilerliyor.

Kralın erkek kardeşi Stannis Baratheon son bir saldırı için ordusunu toplarken, Kuzey'in uçsuz bucaksız ayaz toprakları ise Kızıl Düğün'deki ihanetin ardından için için yanıyor. Kralların savaşı, diyara zarar veriyor.

Demirciler, çiftçiler ve dilenciler ızdırap içindeyken, Westeros'un Büyük Hanedanları, entrika ve komplolarına devam ediyor.

Game of Thrones: Kingsroad hangi platformlara çıktı?

Game of Thrones: Kingsroad, bugün itibarıyla PC ve mobilden oynanabiliyor. PC tarafında oyunu dilerseniz Steam'den, dilerseniz Epic Games Store üzerinden oynayabiliyorsunuz.

Game of Thrones: Kingsroad fiyatı ne kadar?

Netmarble'ın geliştirdiği Game of Thrones: Kingsroad, şirketin daha önceki oyunları gibi tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Hangi platformdan oynadığınız fark etmeksizin oyuna ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz.

Game of Thrones: Kingsroad sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci Intel Core i5-2500K

AMD FX-8350 Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB DirectX DirectX 12 RAM 8 GB Depolama 60 GB boş alan İşletim Sistemi Windows 10 64 bit

Önerilen

İşlemci Intel Core i7-9700

AMD Ryzen 5 5500 Ekran Kartı GeForce RTX 2070 8GB

AMD Radeon RX 5700 XT

Intel Arc A770 DirectX DirectX 12 RAM 16 GB Depolama 60 GB boş alan İşletim Sistemi Windows 10 64 bit